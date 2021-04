Sheffield United accueillera Arsenal en Premier League dimanche. C’est l’occasion pour Arsenal de revenir à la victoire après avoir gaspillé une avance de 1-0 lors de leur affrontement en quart de finale de l’UEFA Europa League contre le Slavia Prague. Sheffield United de Paul Heckingbottom, en revanche, pourrait bien être relégué cette saison car ils n’ont réussi à récolter que 14 points en 30 matchs de championnat. Arsenal entrera dans ce match classé 10e et est à sept points de retard sur les six premiers points. Ce ne sera pas un match facile pour Sheffield United car ils entreront dans ce match sans les services de John Egan, Sander Berge, Jack O’Connell et Chris Basham car tous les joueurs sont sortis avec leurs blessures respectives.

Arsenal n’avait aucun problème de blessure visible après son match en milieu de semaine en Ligue Europa. Arteta pourrait mélanger et faire correspondre ses joueurs pour ce match en gardant à l’esprit le match retour la semaine prochaine. Le match de Premier League 2020-21 Sheffield United vs Arsenal débutera à 23h30 IST.

SHF vs ARS Premier League 2020-21, Sheffield United vs Arsenal: diffusion en direct

Le match Sheffield United vs Arsenal sera diffusé sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select HD1. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur Disney + Hotstar VIP.

SHF vs ARS Premier League 2020-21, Sheffield United vs Arsenal: Détails du match

Dimanche 11 avril – 23 h 30, heure normale de l’Inde (IST) à Bramall Lane

Premier League 2020-21, équipe SHF vs ARS Dream11 pour Sheffield United vs Arsenal

Capitaine: Alexandre Lacazette

Vice capitaine: David McGoldrick

Gardien de but: Bernd Leno

Défenseurs: Phil Jagielka, Etham Ampadu, Pablo Mari, Rob Holding

Milieux de terrain: John Lundstram, Max Lowe, Granit Xhaka, Dani Ceballos

Grévistes: Alexandre Lacazette, David McGoldrick

SHF vs ARS, Premier League 2020-21 Sheffield United possible de départ contre Arsenal: Aaron Ramsdale; Enda Stevens, Phil Jagielka, Etham Ampadu; Ben Osborn, John Fleck, Oliver Norwood, John Lundstram, Max Lowe; Oliver McBurnie, David McGoldrick

SHF vs ARS, Premier League 2020-21 Arsenal possible de départ contre Sheffield United: Bernd Leno; Cedric Soares, Pablo Mari, Rob Holding, Callum Chambers; Granit Xhaka, Dani Ceballos; Willian, Emile Smith-Rowe, Bukayo Saka; Alexandre Lacazette

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici