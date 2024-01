Shettima inaugure un comité du salaire minimum composé de 37 membres

Le gouvernement fédéral a inauguré mardi la commission tripartite sur le salaire minimum national. Le vice-président Kashim Shettima a inauguré le panel de 37 membres dans la salle du conseil de la State House à Abuja.

Composé de membres issus des gouvernements fédéral et des États, du secteur privé et des syndicats, le groupe doit recommander un nouveau salaire minimum national pour le pays.

Dans son discours d’ouverture, Shettima a exhorté les membres à parvenir « rapidement » à une résolution et à soumettre leurs rapports dès que le salaire minimum actuel de 30 000 Naira expire fin mars 2024.

« Cette soumission en temps opportun est cruciale pour garantir l’émergence d’un nouveau salaire minimum », a déclaré Shettima.

Le vice-président Shettima a également encouragé la négociation collective de bonne foi, en mettant l’accent sur le respect des contrats et en encourageant les consultations en dehors du comité.

En mai 2017, la Chambre des représentants a proposé de modifier la loi sur le salaire minimum national afin de rendre obligatoire la révision de la rémunération des travailleurs tous les cinq ans.

Par conséquent, la loi sur le salaire minimum de 2019 signée par l’ancien président Muhammadu Buhari autorise le comité à délibérer et à convenir d’un salaire qui serait finalement ratifié par l’Assemblée nationale après un examen législatif approprié.

Buhari avait également signé la loi sur le salaire minimum qui approuvait la même année 30 000 nairas pour les travailleurs fédéraux et étatiques.

Cependant, le président Bola Tinubu a annoncé la suppression des subventions au carburant le 29 mai 2023, ce qui a déclenché une forte hausse du coût de la vie en général.

Bien que l’administration ait approuvé une augmentation salariale supplémentaire de 35 000 NGN pour six mois (à partir de septembre 2023) pour atténuer l’impact de la suppression des subventions, les syndicats ont maintenu qu’il ne s’agissait que d’une solution provisoire et ont appelé à une révision complète du salaire minimum en 2024. .

Le panel est présidé par l’ancien chef de la fonction publique de la Fédération, Bukar Aji, qui, lors de la cérémonie d’inauguration, a affirmé que ses membres proposeraient un salaire minimum « juste, pratique, applicable et durable ».

L’investiture de mardi fait suite à des mois d’agitation de la part des syndicats qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’échec du FG à inaugurer le nouveau comité national sur le salaire minimum, comme promis lors des négociations d’octobre dernier.

Du côté du gouvernement, les membres comprennent le ministre d’État, du Travail et de l’Emploi, Nkeiruka Onyejeocha, représentant le ministre du Travail et de l’Emploi ; Ministre des Finances et Ministre Coordonnateur de l’Economie, M. Wale Edun, qui était représenté par la Secrétaire Permanente du Ministère, Mme Lydia Jafiya.

Le ministre de la Planification économique et budgétaire, Atiku Bagudu ; Chef de la fonction publique de la Fédération, Dr Yemi Esan ; Secrétaire permanent, BSG. OSGF, Dr Nnamdi Maurice Mbaeri ; et le président/directeur général du NSIWC – membre/secrétaire, Ekpo Nta, sont également membres.

Le Forum des gouverneurs du Nigeria est représenté par Mohammed Bago, de l’État du Niger, représentant le Centre-Nord ; le sénateur Bala Mohammed, gouverneur de l’État de Bauchi, représentant le Nord-Est ; Umar Dikko Radda de l’État de Katsina, représentant le Nord-Ouest ; le professeur Charles Soludo de l’État d’Anambra, représentant le Sud-Est ; le sénateur Ademola Adeleke de l’État d’Osun, du Sud-Ouest ; et Otu Bassey de l’État de Cross River qui représente le Sud-Sud.

De l’Association consultative des employeurs du Nigéria, Adewale-Smatt Oyerinde, directeur général de la NECA ; M. Chuma Nwankwo ; M. Thompson Akpabio ainsi que les membres de l’Association nigériane des chambres de commerce, d’industrie, des mines et de l’agriculture sont Asiwaju Michael Olawale-Cole, président national ; Ahmed Rabiu, vice-président national et chef Humphrey Ngonadi, président national à vie.

Les membres de l’Association nationale des petites et moyennes entreprises sont le Dr Abdulrashid Yerima, président et président du Conseil ; L’hon. Theophilus Nnorom Okwuchukwu, représentant du secteur privé ; Dr Muhammed Nura Bello, vice-président de zone, Nord-Ouest et également de l’Association des fabricants du Nigeria sont Mme Grace Omo-Lamai, directrice des ressources humaines, Brasseries nigérianes ; Segun Ajayi-Kadir, directeur général de MAN ; Lady Ada Chukwudozie, directrice générale, Dozzy Oil and Gas Limited.

Du côté syndical, le Congrès du travail du Nigéria, Joe Ajaero, président du NLC ; Emmanuel Ugboaja ; le prince Adeyanju Adewale ; Ambali Akeem Olatunji ; Benjamin Anthony et le professeur Theophilus Ndukuba.

Les membres du Congrès des syndicats du Nigeria sont également Festus Osifo, président du TUC ; Tommy Etim Okon, vice-président I, TUC ; Kayode Surajudeen Alakija, vice-président II ; Jimoh Oyibo, vice-président III ; Nuhu Toro, secrétaire général et Hafusatu Shuaib, présidente de la Commission des femmes.