Shetland annonce une nouvelle piste après la sortie de Douglas Henshall – et ils sont un visage très familier

ASHLEY Jensen dirigera le casting du drame mystérieux et acclamé de la BBC Shetland lors de son retour pour sa prochaine série en 2023.

Ashley jouera le rôle de DI Ruth Calder, une Shetlander native qui revient dans les îles après 20 ans de travail pour le Met à Londres.

Ruth assume le rôle de détective principal laissé vacant par DI Jimmy Perez (Douglas Henshall).

Elle travaillera en étroite collaboration avec DS Alison ‘Tosh’ McIntosh (Alison O’Donnell) et fera ses débuts lorsque la série reviendra sur BBC One et BBC iPlayer l’année prochaine.

Ashley a déjà joué dans Mayflies, After Life, Ugly Betty et Extras.

Elle a été nominée pour un Emmy pour son rôle dans la série télévisée Extras, dans laquelle elle est apparue de 2005 à 2007.

Basée à l’origine sur des romans primés de l’écrivaine policière Ann Cleeves, la prochaine série de Shetland verra Ashley rejoindre les habitués de la série Steven Robertson (Sandy), Lewis Howden (Billy) et Anne Kidd (Cora).

Ashley a déclaré: «Je suis absolument ravie de rejoindre Shetland en tant que DI Ruth Calder. C’est une série tellement réussie et je suis consciente que j’ai de très grosses bottes à remplir depuis le départ de DI Perez, qui était très apprécié des fans de la série.

“Il y aura une dynamique différente avec Ruth parmi les personnages réguliers et quelques nouveaux personnages intéressants à apprécier.

“Cependant, l’intégrité de la série et du monde qui a été créé restera à peu près dans le même ton que les sept dernières saisons.

« C’est un réel privilège d’être invité à diriger cette émission vers un nouveau chapitre. J’ai hâte de travailler à nouveau en Écosse. Je l’ai raté !”

Gaynor Holmes, rédacteur en chef de la BBC, déclare : « Je suis absolument ravi qu’Ashley rejoigne le casting stellaire de Shetland.

“Ashley est une actrice immensément accomplie et bien-aimée qui est connue dans le monde entier et nous avons hâte de l’accueillir dans la famille Shetland lorsque le tournage commencera au printemps.”

Kate Bartlett, productrice exécutive de Silverprint Pictures, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’Ashley dirige cette nouvelle série de Shetland, aux côtés d’Alison O’Donnell dans le rôle de Tosh.

« Ils formeront un duo passionnant dans la nouvelle version captivante de Paul Logue. C’est merveilleux d’avoir l’opportunité de faire une autre série avec un talent écossais aussi incroyable.





Douglas Henshall, qui a joué le rôle de l’inspecteur-détective Jimmy Perez dans le drame de la BBC pendant près d’une décennie, a annoncé qu’il quittait son rôle plus tôt cette année.

Récemment, dans This Morning, l’acteur a déclaré qu’il avait décidé de quitter le programme car “les intrigues de son personnage avaient atteint une conclusion naturelle et il était temps de les lier”.

“Je pense en quelque sorte que j’aime ce que nous avons tous fait ensemble et j’en suis très heureux et je veux dire que ça va être un spectacle différent maintenant.

“Je leur souhaite tout le meilleur et j’espère que c’est très réussi mais je ne sais pas si je pourrai le regarder.”

