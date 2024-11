Shesterkin réalise 40 arrêts, les Rangers repoussent les Sénateurs

Shesterkin a conservé l’avance grâce à un arrêt du bloqueur sur Norris à 7 min 56 s de la première période, lorsqu’il est sorti au-delà du poteau gauche. Il a également stoppé Claude Giroux avec son gant sur un tir à bout portant provenant du bas du cercle gauche à 17:10 de la deuxième période.

Il s’agissait de deux de ses 21 arrêts au cours des 40 premières minutes.

« En première période, j’aime la façon dont nous sommes sortis », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Travis Green. « Ils ont marqué rapidement, mais j’aime que cela ne nous ait pas dérangés. Je pensais que nous nous sommes améliorés au fil du match. J’ai adoré notre deuxième et je pensais que nous l’avions laissé de côté dans le troisième. »

Lafrenière a donné une avance de 2-0 aux Rangers à 2:56 de la troisième période, marquant un but en avantage numérique sur une passe déviée par son pied.

Reilly Smith a joué la rondelle contre le mur avec une passe entre ses jambes à Filip Chytil dans le cercle droit. Chytil a ensuite trouvé Lafrenière dans l’enclave après avoir contourné le deuxième poteau.

Shesterkin a conservé son blanchissage intact avec trois arrêts en deux secondes, un sur Brady Tkachuk et deux sur Norris, lors d’un avantage numérique des Sénateurs au milieu du troisième.

«Ces arrêts en avantage numérique, c’était fou», a déclaré Lafrenière.

Gaudette, cependant, a finalement réussi à déjouer Shesterkin à 12:28 pour réduire le score à 2-1. Il a marqué avec un tir sur réception depuis la partie inférieure du cercle gauche sur une passe dure de Tkachuk depuis le coin le plus éloigné et à travers la fente.

Shesterkin a stoppé les huit derniers tirs auxquels il a fait face, Ottawa devançant New York 20-5 au chapitre des tirs au but en troisième.

«Je pensais que nous avions joué un match irréel», a déclaré l’attaquant des Sénateurs Michael Amadio. « Nous venons de tomber sur un gardien de but formidable. »

Le pourcentage d’arrêts de Shesterkin s’élève à 0,931 avec 18 buts alloués sur 262 tirs en huit matchs. Il a commencé la soirée à 0,923.

« C’est le meilleur gardien de la Ligue et nous sommes chanceux de l’avoir », a déclaré Lafrenière, « mais nous ne voulons pas lui donner autant de travail. »

REMARQUES : Ottawa avait une fiche de 0 sur 5 en avantage numérique. C’est la troisième fois en 10 matchs que les Sénateurs sont tenus en échec sans au moins un but en avantage numérique. Ils étaient deuxièmes dans la LNH en avantage numérique (42,9 pour cent) au début de la soirée. … Shesterkin a effectué 40 arrêts ou plus dans un match 15 fois au cours de sa carrière ; les Rangers ont une fiche de 13-1-1 dans ces matchs. … C’était le deuxième match multipoint de Lafrenière cette saison. Il a également récolté un but et une passe lors d’une victoire de 6-0 contre les Penguins de Pittsburgh le 9 octobre.