Shesterkin réalise 34 arrêts, les Rangers battent les Maple Leafs pour une 3e victoire consécutive

Matthews a eu la chance d’égaliser à 6:04, mais Shesterkin a maintenu les Rangers en avance 2-1 grâce à un arrêt du bout droit.

Les Rangers ont infligé une pénalité mineure de deux minutes à Jacob Trouba pour avoir trébuché à 12 :25 avec un score de 2-1.

« Le [guys] Nous allons être déçus parce que nous n’avons pas marqué », a déclaré l’entraîneur des Maple Leafs Craig Berube. « Il y a eu quelques bons résultats en avantage numérique ce soir, mais celui de la troisième période, nous n’avons pas très bien exécuté celui-là avec nos entrées et nous l’avons retourné à plusieurs reprises. Lorsque le match est en jeu avec une opportunité d’égaliser, nous devons avoir plus d’urgence.

Plus tard, à 16 min 24 s, Shesterkin a effectué un arrêt du gant sur Nylander, qui a tiré depuis le point de mise au jeu gauche pour conserver l’avance d’un but.

« Je ne sais pas lequel s’est le plus démarqué, il y en avait tellement que j’en perds le compte », a déclaré Smith. «J’ai l’impression qu’il a déjà vécu toute une saison de moments forts en quatre ou cinq matchs cette année. C’est assez impressionnant ce qu’il est capable de faire, mais je pense que nous pouvons probablement faire un meilleur travail pour l’aider et ne pas abandonner toutes ces chances.

Kreider a tiré dans un filet vide à 19 h 00 pour porter le score à 3-1, et Panarin a marqué dans un filet vide à 19 h 46 pour porter le score à 4-1. Panarin compte six buts et six passes décisives au cours de sa séquence avec au moins un point.

REMARQUES : Lors des trois victoires de Shesterkin cette saison, il a accordé un total de deux buts. … New York a marqué au moins quatre buts lors de chacun de ses cinq premiers matchs. … C’est la quatrième fois dans l’histoire des Rangers (2008-09, 1997-98, 1983-84) qu’ils ouvrent une saison avec une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un point. … La passe décisive de Zibanejad sur le but de Kreider en deuxième période était sa 300e avec les Rangers, faisant de lui le 13e joueur à atteindre cette marque. … Le défenseur de Toronto Chris Tanev est parti à 18:17 de la deuxième période après avoir bloqué un tir sur réception de Zibanejad au niveau du genou droit. Il est revenu pour la troisième période, mais n’a joué que quatre présences pendant 2:17… Matthews a réussi neuf tirs au but, un sommet dans le match.