Sheryln Chopra RUPTURE DU SILENCE dans l’affaire du porno Raj Kundra, fouille à Poonam Pandey pour la remarque « du cœur va à Shilpa »

Alors que l’homme d’affaires et mari de l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté lundi soir pour implication présumée dans la création et la publication de contenu pornographique via diverses applications mobiles, l’actrice-mannequin Sherlyn Chopra a finalement rompu son silence sur la question.

Dans une vidéo, Sherlyn a révélé qu’elle était la première personne à faire une déclaration neutre à la Maharashtra Cyber ​​Cell, plus tôt cette année. Elle a également ajouté qu’elle était celle qui avait informé la cybercellule d’Armsprime, la société liée à Raj Kundra dans l’affaire porno.

Dans la vidéo, Sherlyn a également fait une fouille à Poonam Pandey, sans la nommer directement mais en citant une partie de sa déclaration que cette dernière a faite dans les médias disant « son cœur va à Shilpa Shetty et ses enfants ». Sherlyn a déclaré que contrairement à ceux qui disent que leur cœur va à Shilpa et à ses enfants, elle n’est pas allée dans la clandestinité ou n’a pas disparu.

Dans la vidéo, on entend Sherlyn dire : « Depuis quelques jours, plusieurs journalistes et journalistes ont essayé de me contacter pour une déclaration dans l’affaire Raj Kundra. Je voudrais informer tout le monde que la première personne à faire sa déclaration à l’équipe d’enquête du Maharashtra Cyber ​​Cell, c’était moi. J’ai été le premier à informer la cybercellule à propos d’Armsprime. Ce que je veux dire, c’est que, lorsque j’ai reçu un avis de convocation, contrairement à d’autres qui disent » Mon cœur va à Shilpa Shetty « , je ne suis pas entré dans la clandestinité ou porté disparu. Je n’ai pas essayé de m’enfuir du pays. En mars 2021, je suis allé au bureau de la cybercellule et j’ai fait une déclaration impartiale et neutre sur l’affaire. J’ai beaucoup à dire dans cette affaire, mais comme elle est en instance, il sera inapproprié pour moi de la commenter. Je vous demande à tous, en particulier aux journalistes et aux journalistes, de contacter la Maharashtra Cyber ​​Cell et de leur demander de partager quelques extraits de mon déclaration avec eux. Merci. Jai Hind. «

Mercredi, l’actrice-mannequin Poonam Pandey a affirmé que Raj Kundra, suite à un désaccord contractuel en 2019, avait divulgué son numéro avec un message disant « Je vais me déshabiller pour vous ». Poonam avait également déclaré qu’à la suite du désaccord, son numéro et certaines images avaient été divulgués. Cela l’a amenée à recevoir des appels de nature désobligeante.

Dans un message vidéo à l’IANS, Poonam a déclaré: « Quand j’ai dit non à la signature du contrat, il a divulgué mon numéro de téléphone avec une légende: » Appelez-moi maintenant. Je vais me déshabiller pour vous « . Il a publié ce message avec mon numéro personnel et je l’ai diffusé. Je me souviens encore qu’après cela, mon téléphone a sonné sans arrêt. J’ai reçu des appels du monde entier, y compris des messages de menace. »

Poonam a également déclaré qu’elle devait se cacher.

« Je n’étais pas à la maison. Je vivais comme un fugitif. J’avais peur qu’il m’arrive quelque chose à cause du genre de messages que je recevais, comme ‘Je sais où tu es’. C’était effrayant », a déclaré Poonam. .

S’ouvrant sur le contrat, l’actrice-mannequin a déclaré: « La menace était que je devais signer son nouveau contrat. Quoi qu’ils disent, je devrais tourner de cette façon sinon ils divulgueraient mes informations privées. Quand je a dit non, mon numéro a été divulgué sur Internet », a-t-elle déclaré.

Poonam avait précédemment déposé une plainte contre Kundra et ses associés chez Armsprime Media, la société qui gérait son application. Elle s’était plainte qu’ils utilisaient illégalement ses vidéos même après la fin de leur contrat.

Un jour après l’arrestation de Raj Kundra, Poonam avait déclaré à un grand quotidien dans une interview que son cœur allait à Shilpa Shetty et à ses enfants. Elle avait également dit qu’à un tel moment, elle n’aimerait pas souligner son propre traumatisme.

Pendant ce temps, Raj Kundra a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet après avoir été arrêté par la police de Mumbai pour avoir créé et publié du contenu pornographique.