Sheryl Underwood de The Talk interrompue par un COCKROACH à la télévision en direct après la sortie de l’émission de Sharon Osbourne

UN COCKROACH a interrompu Sheryl Underwood de The Talk à la télévision en direct.

L’invité non invité du spectacle vient après que Sharon Osbourne ait récemment quitté le spectacle.

7 Un cafard a volé la vedette lors de l’histoire de Sheryl Crédit : CBS

7 Le bug a été vu rampant le long du mur Crédit : CBS

Dans un clip de l’émission d’hier, on pouvait voir le bug grimper sur un mur derrière Sheryl.

Sheryl parlait d’un segment sur un passager perturbateur de Delta Air Lines sur un vol de Los Angeles à Atlanta.

Sheryl ne sembla pas remarquer le cafard car il était sur le plateau à quelques mètres derrière elle.

7 Sheryl n’a pas remarqué le gardon Crédit : CBS

7 Elle a continué à parler alors que l’insecte se déplaçait sur le mur Crédit : CBS

Lundi, The Talk a annoncé qu’il avait été renouvelé pour une 12e saison

cependant, Date limite a rapporté que l’émission n’a toujours pas trouvé de remplaçant pour l’hôte de longue date Sharon.

La femme de 68 ans a quitté la série en mars à cause de son combat à l’antenne avec Sheryl.

L’émission présente actuellement les animatrices Sheryl, Amanda Kloots, Elaine Welteroth et Carrie Ann Inaba, qui est en congé.

Le remaniement du casting a commencé lorsque Sharon a évoqué sa décision de se tenir aux côtés de son amie de longue date Les critiques de Piers Morgan à l’encontre de Meghan Markle, entraînant une bagarre à l’antenne avec Sheryl, 57 ans, dans l’épisode du 10 mars.

7 Sharon a récemment quitté The Talk Crédit : ET

7 Elle a eu une dispute à l’écran avec Sheryl Crédit : CBS

En avril, Sheryl était « enchanté » Carrie Ann Inaba avait pris un congé de l’émission, car elle envisageait « d’embaucher sa propre équipe de co-hôtes de rêve », selon une source.

Carrie Ann, 53 ans, avait annoncé qu’elle prenait un congé de The Talk après avoir manqué deux semaines en raison des effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes.

Le congé est également venu au milieu de sa prétendue querelle avec Sheryl, 57 ans.

7 Carrie Ann a également pris un congé Crédit : Getty

Une source a confié à The Sun : « Sheryl est ravie que Carrie Ann soit partie pour le moment.

« Maintenant, Sheryl pense que l’émission peut rassembler leur équipe de rêve de co-animateurs pour donner à The View une course pour leur argent, au lieu de la lente marche que The Talk a fait. »

La source a poursuivi que Sheryl « adore modérer » l’émission et « être le point central de chaque conversation ».

La source a ajouté: « Elle ne pensait pas que Carrie Ann avait fait du bon travail en dirigeant la série.

« Sheryl se sent beaucoup plus capable et a une personnalité plus dynamique pour le travail. »