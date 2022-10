Sheryl Underwood a célébré la perte de poids de 95 livres en robe et talons pour la première fois – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert Voets/CBS

Sheryl Underwood célèbre un nouveau départ ! L’hôte de Le discours a marqué à la fois son 59e anniversaire et une perte de poids de près de 100 livres lors de l’épisode du vendredi 28 octobre en portant une robe et des talons dans l’émission… pour la toute première fois ! La personnalité dynamique de la télévision s’est également ouverte à PERSONNES sur sa métamorphose. “J’ai travaillé très, très dur”, a-t-elle déclaré au point de vente dans une interview publiée le même jour. Elle aurait admis avoir demandé l’aide d’un diététicien et d’un entraîneur personnel et avoir reçu des injections de suppression de l’appétit appelées Wegovy.

“Je savais que je prenais du poids”, a-t-elle déclaré. “Je pouvais le voir, et je savais qu’il se passait quelque chose avec ma santé… Et depuis des années que je suis ici, vous pouvez revenir sur toutes les images, vous ne m’avez jamais vu croiser les jambes.” Vous pouvez voir une photo de l’animatrice de talk-show à son poids précédent ci-dessous. Sheryl a également expliqué à quel point c’était bon de croiser les jambes dans une robe pendant le spectacle. “C’était incroyable”, a-t-elle déclaré en faisant un signe de tête à ses co-animateurs Nathalie Morales50, et Amanda Kloots, 40. « Natalie, Amanda et moi, nous sommes des sœurs dans ce domaine, et je voulais juste faire ce que je les vois faire. Alors maintenant, nous l’appelons “la Natalie”.

Sheryl a révélé à PERSONNES que pour le grand jalon, elle cherchait un look avec un “effet Dorothy”. “Je voulais une robe qui montre vraiment le travail que j’ai mis là-dedans et qui montre au public et au monde, ‘Vous pouvez le faire aussi'”, a-t-elle déclaré. “Choisissez une robe, choisissez un costume, c’est votre objectif, et travaillez vers cet objectif. Si j’ai travaillé dur sur mon corps, je veux entrer dans l’église et tous ces saints s’éventer comme, ‘Oh, elle a l’air bien.’ Je veux entrer dans mon bureau, ‘Oh mon Dieu, elle a l’air bien.’ Je veux entrer dans le club ou le restaurant et que tout le monde tourne la tête et c’est ce que je veux », a expliqué Sheryl. “C’est ce que je ressens, parce que quand tu as l’air bien, tu te sens bien.”

Dans les images de l’émission, que vous pouvez VOIR ICI, Sheryl avait l’air bien – incroyable, même. Mais elle a révélé au point de vente qu’elle aimerait perdre 15 à 20 livres de plus. “Vous voyez, j’ai croisé ma jambe deux fois”, a-t-elle déclaré à propos de l’épisode. “Vous voulez juste vous sentir sexy… Et c’est le grand sentiment à ce sujet et cela vous fait continuer ce voyage.”

