Sheryl Sandberg quitte ses fonctions de COO de Meta

Sheryl Sandberg, la deuxième dirigeante de la société mère de Facebook, Meta, se retire.

Sandberg, qui a contribué à faire passer Facebook d’une start-up à un empire de la publicité numérique tout en blâmant certains de ses plus gros faux pas en cours de route, a occupé le poste de directeur de l’exploitation chez le géant des médias sociaux pendant 14 ans.

Elle a rejoint Google en 2008, quatre ans avant que Facebook ne devienne public.

« Quand j’ai pris ce poste en 2008, j’espérais occuper ce poste pendant cinq ans. Quatorze ans plus tard, il est temps pour moi d’écrire le prochain chapitre de ma vie », a écrit Sandberg sur sa page Facebook mercredi.

Sandberg a dirigé l’activité publicitaire de Facebook – maintenant Meta – et était responsable de l’avoir nourri depuis ses débuts en une centrale électrique de plus de 100 milliards de dollars américains par an.

En tant que deuxième visage le plus reconnu de l’entreprise – après le PDG Mark Zuckerberg – Sandberg est également devenue une figure polarisante au milieu des révélations sur la façon dont certaines de ses décisions commerciales pour Facebook ont ​​contribué à propager la désinformation et les discours de haine.

Le premier visage public de FB

En tant que l’une des femmes cadres les plus en vue de l’industrie technologique, elle a également été souvent critiquée pour ne pas en faire assez pour les femmes et les autres personnes lésées par les produits de Facebook. Son expertise en art oratoire, sa capacité apparemment sans effort à relier les mondes de la technologie, des affaires et de la politique contrastaient fortement avec Zuckerberg, en particulier dans les premières années de Facebook.

Mais Zuckerberg a depuis rattrapé son retard, formé en partie par ses apparitions devant plusieurs audiences du Congrès sur les pratiques de Facebook.

Ni Sandberg ni Zuckerberg n’ont donné aucune indication que la démission de Sandberg n’était pas sa décision. Mais elle est également apparue quelque peu mise à l’écart ces dernières années, d’autres dirigeants proches de Zuckerberg, tels que Chris Cox – qui est revenu en 2020 en tant que directeur des produits après une interruption d’un an de l’entreprise – sont devenus plus importants.

« Sheryl Sandberg a eu un impact énorme sur Facebook, Meta et le monde des affaires en général », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence. « Elle a aidé Facebook à créer une plate-forme d’achat de publicités de classe mondiale et à développer des formats publicitaires révolutionnaires. »

Mais, a déclaré Williamson, Facebook a également fait face à « d’énormes scandales » sous la surveillance de Sandberg pour son rôle dans la propagation de la désinformation lors de l’élection présidentielle américaine de 2016 et de l’émeute de 2021 au Capitole américain et des atteintes à la vie privée liées au cabinet de conseil politique Cambridge Analytica en 2018. .

Aujourd’hui, Meta « fait face à un ralentissement de la croissance des utilisateurs et des revenus publicitaires qui teste maintenant la base commerciale sur laquelle l’entreprise a été construite », a-t-elle déclaré. « La société doit trouver une nouvelle voie à suivre, et c’était peut-être le meilleur moment pour Sandberg de partir. »

Un rôle changeant

Sandberg quitte Meta à l’automne et continuera de siéger au conseil d’administration de la société.

Zuckerberg a déclaré dans sa propre publication sur Facebook que Javier Olivan, qui supervise actuellement les fonctions clés des quatre applications principales de Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger – servira de nouveau COO de Meta. Mais ce sera un travail différent de celui que Sandberg a occupé au cours des 14 dernières années.

« Ce sera un rôle de COO plus traditionnel où Javi se concentrera sur le plan interne et opérationnel, en s’appuyant sur ses solides antécédents pour rendre notre exécution plus efficace et rigoureuse », a écrit Zuckerberg.

Alors que Sandberg a longtemps été le n ° 2 de Zuckerberg, même assise à côté de lui – avant la pandémie, au moins – au siège social de l’entreprise à Menlo Park, en Californie, elle avait également un travail très ouvert au public, rencontrant des législateurs, se concentrant sur groupes et s’exprimer sur des questions telles que les femmes au travail et, plus récemment, l’avortement.

« Je pense que Meta a atteint le point où il est logique que nos groupes de produits et d’activités soient plus étroitement intégrés, plutôt que d’avoir toutes les fonctions commerciales et opérationnelles organisées séparément de nos produits », a écrit Zuckerberg.

Sandberg, qui a soudainement perdu son mari, Dave Goldberg, en 2015, a déclaré qu’elle n’était « pas tout à fait sûre de ce que l’avenir nous réserve ».

« Mais je sais que cela impliquera de me concentrer davantage sur ma fondation et mon travail philanthropique, ce qui est plus important que jamais pour moi étant donné à quel point ce moment est critique pour les femmes », a-t-elle écrit.

Elle a dit qu’elle se marie cet été avec le consultant stratégique Tom Bernthal et que la parentalité de leur famille élargie de cinq enfants fera également partie de cet avenir.