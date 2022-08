Sheryl Sandberg quitte le poste de COO de Meta

Après avoir annoncé plus tôt cette année son intention de quitter ses fonctions de chef de l’exploitation de Meta, Sheryl Sandberg, l’a officialisée lundi, selon un Dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sandberg restera une employée de Meta jusqu’au 30 septembre, après quoi elle continuera dans son rôle de membre du conseil d’administration de Meta.

Sandberg travaille dans l’entreprise depuis 14 ans et, pendant cette période, elle l’a aidée à résoudre divers scandales liés à la confidentialité et à la désinformation.

Selon le dossier de la SEC, le directeur de la croissance Javier Olivan a remplacé Sandberg en tant que directeur de l’exploitation de la société.

“Le débat autour des médias sociaux a changé au-delà de toute reconnaissance depuis ces premiers jours”, a déclaré Sandberg dans un message Facebook annonçant son départ. « Dire que cela n’a pas toujours été facile est un euphémisme.

Avant que Sandberg ne rejoigne Facebook en 2008, elle était vice-présidente des ventes et des opérations en ligne mondiales de Google. Elle a également travaillé comme chef de cabinet de l’ancien secrétaire américain au Trésor Larry Summers.

“Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que l’avenir apportera – j’ai appris que personne ne l’était jamais”, a écrit Sandberg dans un post sur Facebook. “Mais je sais que cela impliquera de me concentrer davantage sur ma fondation et mon travail philanthropique, ce qui est plus important pour moi que jamais étant donné à quel point ce moment est critique pour les femmes.”