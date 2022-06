Sheryl Sandberg, auteur Lean In et cadre de longue date de Facebook, laisse derrière elle un héritage mitigé

Il n’a pas fallu longtemps après que Sheryl Sandberg ait rejoint Facebook en 2008 pour que les critiques disent qu’elle ne fournissait pas suffisamment de « supervision adulte » alors que l’entreprise faisait face à ses premiers scandales majeurs en matière de confidentialité.

Au cours des dernières années, beaucoup n’ont pas tardé à critiquer Sandberg – longtemps considéré comme la personne n ° 2 de Facebook, maintenant connue sous le nom de Meta – pour les nombreuses erreurs de l’entreprise. Ceux-ci incluent tout, depuis le fait de permettre aux robots russes de diffuser de la propagande avant l’élection présidentielle américaine de 2016 jusqu’à son rôle dans l’insurrection du 6 janvier. Mais elle a également aidé l’entreprise à passer d’une expérience de dortoir à l’une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes de la planète.

Après une course de 14 ans, Sandberg a annoncé le 1er juin qu’elle quitterait son rôle de COO de Meta. Elle conservera son siège au conseil d’administration de la société.

Pour ceux qui y prêtent une attention particulière, le départ de Sandberg a été long à venir. Son influence au sein de l’entreprise aurait diminué et, parfois, elle s’est excusée publiquement pour des problèmes que, finalement, seul son patron, Mark Zuckerberg, avait le pouvoir final de résoudre. Vous pourriez même vous demander pourquoi elle n’avait pas démissionné plus tôt, d’autant plus que Meta a récemment promu l’ancien politicien britannique Nick Clegg au poste de président des affaires mondiales, ce qui signifie qu’il a assumé les fonctions politiques autrefois sous l’égide de Sandberg.

« C’est une décision que je n’ai pas prise à la légère, mais cela fait 14 ans », a déclaré Sandberg à Bloomberg mercredi, qui a également plaisanté en disant que son poste n’était « pas le travail le plus gérable que quiconque ait jamais eu ».

Sandberg a sans doute eu l’un des concerts les plus difficiles de l’industrie technologique, supervisant l’ensemble des opérations commerciales de Facebook – ses activités publicitaires et ses partenariats avec d’autres entreprises, ainsi que la modération du contenu, le recrutement et les relations publiques. C’est sa longue liste de tâches au sein de l’entreprise qui a permis à Zuckerberg de se concentrer sur ce qu’il aimait le plus : les produits de construction.

« Sheryl a conçu notre activité publicitaire, embauché des personnes formidables, forgé notre culture de gestion et m’a appris à diriger une entreprise », a écrit Mark Zuckerberg dans un message public sur Facebook mercredi à propos du départ de Sandberg. « Elle mérite le crédit pour une grande partie de ce qu’est Meta aujourd’hui. »

Sandberg laisse Meta avec un héritage mitigé : d’une part, elle a contribué à faire de Facebook l’une des entreprises les plus rentables au monde, tirant parti de son expertise en tant qu’ancienne responsable de la publicité Google pour aider Facebook à trouver comment gagner de l’argent – et beaucoup de celui-ci. Sandberg a appliqué le modèle de Google consistant à organiser l’organisation des ventes en équipes axées sur l’attraction d’annonceurs de grande, moyenne et petite taille (lorsqu’elle a rejoint Facebook, le seul partenaire publicitaire de Facebook était Microsoft). Un an après le début de son mandat, Facebook est devenu une entreprise rentable pour la première fois et elle a continué à développer les publicités de Facebook qui ciblaient les utilisateurs en fonction de leur activité sociale.

En tant que l’une des rares femmes cadres supérieurs de la technologie dans l’ensemble de l’industrie, Sandberg était également un modèle pour de nombreuses femmes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. En 2013, elle publie Penchez-vous, un livre encourageant les femmes à se défendre au travail et dans leur vie de famille, qui a inspiré un mouvement social de dizaines de milliers de cercles « Lean In » de femmes qui se sont réunies pour mettre en œuvre les idées du livre de Sandberg. La marque de féminisme d’entreprise de Sandberg a également attiré certains critiques qui la considéraient comme exerçant trop de pression sur les femmes pour qu’elles améliorent leur carrière personnelle, sans accorder autant d’attention à la résolution des problèmes structurels à l’origine du sexisme. Pourtant, l’accueil immédiat du livre de Sandberg a été largement positif : son livre s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires et a été un best-seller du New York Times pendant plus d’un an.

Au fil des ans, cependant, Facebook est devenu une plate-forme de plus en plus politique et Sandberg a commencé à attirer les critiques du public pour son rôle dans la gestion des politiques de l’entreprise. Premièrement, il y a eu la controverse autour de la propagation par la Russie de fausses informations sur Facebook à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2016 – un problème que Zuckerberg avait délégué à Sandberg pour gérer – et peu de temps après, le scandale de Cambridge Analytica en 2018. Zuckerberg aurait blâmé Sandberg et son équipe pour les retombées, qualifiant la réaction des médias d ‘«hystérie», selon le Wall Street Journal, et a embauché Clegg à cette époque. Sandberg a également publiquement défendu et présenté ses excuses pour le rôle de Facebook en tant que plate-forme utilisée pour faciliter le génocide au Myanmar et pour promouvoir l’extrémisme politique aux États-Unis.

Parfois, Sandberg a répondu à la presse négative sur Facebook avec des tactiques de lobbying agressives. Sous sa direction, Facebook a embauché la société de recherche de l’opposition républicaine Definers en 2017 pour sonder les détracteurs de l’entreprise, notamment le milliardaire de gauche George Soros et l’organisation de défense des droits civiques Color of Change (elle s’est ensuite excusée auprès du groupe pour l’avoir fait).

Sandberg a pris un congé sabbatique ce printemps et, pendant ce temps, elle a de nouveau été au centre de la controverse lorsqu’elle a été accusée d’avoir utilisé son influence pour faire pression sur le Daily Mail pour qu’il cesse de parler de son petit ami de l’époque, l’ancien PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, selon les informations du Wall Street Journal. Un porte-parole de Meta a déclaré à Recode que les allégations contenues dans l’article du Journal n’étaient « absolument pas » une raison du départ de Sandberg, et que Meta a examiné l’affaire en interne, qui est désormais « fermée ».

Compte tenu de tous les scandales cumulatifs auxquels Sandberg a dû faire face alors qu’il était commandant en second chez Facebook, les initiés de l’industrie ne seront peut-être pas surpris que Sandberg quitte enfin Meta. Depuis plusieurs années, il semble que son influence décline au sein de l’entreprise et notamment auprès de Zuckerberg, dont elle était auparavant connue pour sa proximité. (Tous les deux Zuckerberg et Sandberg maintiennent qu’ils restent très proches, et Meta a publiquement nié toute rupture dans leur relation.)

« Au début, Sheryl était l’une des seules COO au monde où si quelqu’un disait: » Nous l’envoyons à la place de Mark « , les gens étaient parfaitement d’accord avec cela », a déclaré Katie Harbath, ancienne directrice des politiques publiques chez Meta. qui a travaillé avec Sandberg. « C’était presque comme avoir des co-PDG. »

Alors que des fissures commençaient à apparaître dans la relation de Sandberg avec Zuckerberg sous l’administration Trump, le PDG serait devenu plus impliqué dans les décisions politiques. Il a décidé, par exemple, que Facebook devrait adopter une approche plus passive dans la modération du discours politique, une décision qui a provoqué la colère de certains des alliés de Sandberg au sein du Parti démocrate. Zuckerberg aurait annulé Sandberg en 2019 en décidant de ne pas retirer une vidéo manipulée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi qui donnait l’impression qu’elle articulait ses mots, selon le New York Times.

Selon les mots de Harbath, « les points de vue de Mark et Sheryl sur la façon dont divers problèmes devraient être traités ont commencé à diverger davantage » à cette époque.

Maintenant que Sandberg part, certains initiés de l’industrie craignent que, sans elle, il ne reste plus personne pour être en désaccord avec Zuckerberg sur des décisions critiques.

« Sheryl a connu une sacrée course au cours de ces 14 années, allant de très hauts sommets à des creux incroyables », a déclaré un ancien cadre de Facebook qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat. « Ce qui est intéressant, c’est de qui Mark s’est entouré à ce stade : ses principaux dirigeants sont tous des fidèles de Mark et sont là depuis toujours. »

Certains des dirigeants restants dans le cercle restreint de Zuckerberg incluent Javier Olivan, ancien directeur de la croissance de Facebook, qui reprendra l’ancien poste de Sandberg en tant que COO de Meta après son départ cet automne. Il y a aussi Andrew « Boz » Bosworth, vice-président de la réalité augmentée et virtuelle de Meta, et Chris Cox, chef de produit de Meta. Et Clegg reste le président des affaires mondiales de Meta.

Notamment, en l’absence de Sandberg, une partie encore plus petite des meilleurs lieutenants de Zuckerberg sont des femmes. Les rapports féminins directs de Zuckerberg incluent la directrice juridique de la société Jennifer Newstead et Lori Goler, la responsable du personnel de Meta.

Le départ de Sandberg signifie également qu’il y a douloureusement peu de femmes occupant des postes de direction dans l’industrie technologique en général, à quelques exceptions notables comme la PDG d’Oracle Safra Katz, la PDG de YouTube Susan Wojcicki et la directrice financière de Google Ruth Porat.

La fin de son mandat chez Facebook et Meta marque la fin de l’une des trajectoires les plus remarquables de l’industrie technologique. À un moment donné, Sandberg était un chef d’entreprise admiré presque unilatéralement qui a brisé les barrières entre les sexes dans l’industrie technologique et aurait été considéré pour un rôle dans le cabinet présidentiel d’Hilary Clinton, si Clinton avait été élu. Maintenant, en raison de son héritage compliqué et de la réputation controversée de Meta, il est difficile de voir Sandberg faire carrière en politique. Sandberg pourrait chercher un autre rôle dans les grandes entreprises, mais pour l’instant, elle dit qu’elle se concentre sur sa famille et ses projets philanthropiques.