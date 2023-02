Sheryl Lee Ralph parle de préparation pour la performance du Seper Bowl (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Certains des derniers mots Sheryl Lee Ralph a parlé avant sa performance au Super Bowl étaient dans une interview avec HollywoodLife.com, puisqu’elle nous a raconté EN EXCLUSIVITÉ comment elle se prépare pour le grand moment de dimanche ! “Ce sera mon dernier jour de ces longues conversations car je serai au repos mental, au repos vocal, tout ça en préparation de mes deux minutes et demie devant deux millions et demi de personnes !” le Abbé élémentaire star a jailli vers HL.

Le fan des Eagles de Philadelphie devrait chanter l’hymne national noir, “Lift Every Voice and Sing” avant le grand match. “J’aime le fait que la NFL ait choisi cette année de faire de son mieux pour travailler vers la diversité et l’inclusivité, d’inclure l’hymne national noir avec l’hymne national américain, ainsi que l’une des meilleures chansons de tous les temps, ‘God Bless America, “” a poursuivi Sheryl. “C’est juste un beau moment.”

L’actrice nominée aux Tony a admis qu’elle avait regardé son collègue interprète de SBLVII, Chris Stapleton, rock aux Grammy Awards dimanche dernier, et elle “a adoré toute son ambiance”. “C’était tellement génial de le voir jouer”, a-t-elle déclaré. “J’étais comme, ‘D’accord, je le comprends exactement.’ Je l’aime.”

Quant à sa préparation pour chanter l’hymne, Sheryl a déclaré qu’elle travaillait avec son directeur musical Adam Blackstone, et le processus l’a ramenée à ses jours à Broadway. «Ce qu’il faut réellement pour monter là-haut et tout donner… C’est 2,5 millions de personnes dans le monde. Oh, tu dois être prêt parce que tu dois le chanter pour cette personne tout au fond », a-t-elle déclaré à HL. « Et ils sont peut-être loin derrière, de l’autre côté de l’Afrique, parce qu’on fait le tour du monde ! Alors je me dis, oui, soyons prêts pour tout ça.

Le Filles de rêve alun a ensuite partagé son soutien massif aux Eagles de Philadelphie, avant qu’ils n’affrontent les Chiefs de Kansas City ce week-end, nous rappelant que son mari, Vincent Hugues, représente actuellement le comté de Philadelphie à la Chambre des représentants. “Comment pourrais-je ne pas soutenir les Eagles ?!” elle a ri. « Volez les Aigles, volez ! Allez maintenant, je suis enraciné pour ce vert et blanc !

Avant d’entreprendre sa grande performance, Sheryl Lee Ralph s’est associée à Microban 24, un produit désinfectant 3 en 1 qui permet aux gens de nettoyer, désinfecter et désinfecter les surfaces de leur maison. “Quand Covid a frappé, mais le mien consistait à trouver des moyens de le garder propre et de tuer tout ce qui se trouvait là-bas afin que toute la famille puisse rester en sécurité”, a-t-elle admis à HL. “Microban 24 fonctionne vraiment.” Microban 24 continue de tuer 99,9 % des bactéries sur les surfaces dures non en contact avec les aliments, toucher après toucher, jusqu’à 24 heures lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions. C’est aussi simple que « pulvériser et s’éloigner » pour protéger les surfaces de la maison contre les bactéries.

