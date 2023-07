Sheryl Lee Ralph inspire au brunch Black Excellence [Exclusive]

Une icône a récemment reçu ses fleurs sous une forme symbolique et physique lors d’un événement tout en blanc qui regorgeait d’opulence et de sages paroles de la part de la dame de l’heure.

Dimanche, The Black Excellence Brunch a organisé une tranche de leur célébration emblématique en partenariat avec Hallmark Mahogany et Crown Royal pendant le week-end du festival ESSENCE et a célébré Sheryl Lee Ralph.

Organisé sur le magnifique et pittoresque toit-terrasse de la salle Riverview de la Nouvelle-Orléans dans le quartier français, BOSSIP était présent pour le brunch de style « dîner du dimanche » et a vu l’actrice primée recevoir un trophée et un magnifique portrait en verre peint par Andrea Mckenzie.

Lorsque les invités sont arrivés au Black Excellence Brunch, ils ont été accueillis avec un mouchoir de marque pour profiter du groupe de deuxième ligne avec un cocktail signature Crown Royal. Les invités ont également profité d’un moment inspirant et d’une brève performance de rap acapella de la légende du hip-hop YoYo, qui a également été honorée lors de l’événement.

En tant que l’un des brunchs les plus attendus et les plus exclusifs du week-end du Festival, le Black Excellence Brunch a réuni une salle inspirante d’artistes, de célébrités, de cadres, d’influenceurs, de créatifs et de professionnels percutants de tous les horizons.

Inclus dans ce groupe étaient KJ Smith et Skyh Black, qui ont posé avec le fondateur de Black Excellence Brunch Trell Thomas…

Lexi Underwood…

Richard Lawson, Tobias Truvillion et Anne-Sophie Petit-Frère de Netflix L’accord parfait.

Sheryl Lee Ralph inspire les invités du Black Excellence Brunch

Au milieu du décor hollywoodien, du groupe de deuxième ligne, des majorettes, du bar à mimosas Crown Royal et du délicieux brunch du Sud, BOSSIP a participé à une conversation électrisante au coin du feu dirigée par Trell Thomas avec Sheryl Lee Ralph.

Au cours de la conversation, la sommité a parlé franchement de l’importance d’amplifier les voix noires dans l’industrie à tout moment et a évoqué les moments charnières de sa carrière, y compris ceux qui étaient entourés de doutes.

Tout en racontant ses moments où l’incertitude s’est glissée, elle a affirmé les participants au Black Excellence Brunch de leur propre importance individuelle.

« Il y a eu de nombreux moments dans ma vie où j’ai pensé, peut-être que je devrais arrêter », a déclaré Ralph lors du Black Excellence Brunch. « Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé, peut-être que j’ai terminé ma course. « Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé que j’avais juste fait de mauvais choix pour moi-même », a-t-elle ajouté. « Mais ce n’étaient que des moments parce que la vérité était que je devais savoir que je faisais la bonne chose. » « Prenons mon travail autour du VIH et du SIDA », a déclaré Ralph. « Beaucoup d’entre vous ici savent que votre santé et votre bien-être figurent en tête de ma liste depuis une trentaine d’années, essayant de vous faire savoir tu es précieux, à quel point tu es parfait, juste comme tu es. Et la nécessité pour vous de faire des choix sains et appropriés afin de pouvoir rester fort pendant le voyage que vous allez devoir faire dans la vie. Vous êtes tous à un moment très important en ce moment dans le monde et vous êtes nécessaires.

La fille de rêve originale toujours confiante a également souligné l’importance de l’amour-propre pour les participants au Black Excellence Brunch…

« Mieux je suis pour moi-même, mieux je peux être pour tout le monde et c’est un fait », a déclaré le gagnant d’un Emmy lors du brunch Black Excellence. « J’ai appris au cours de mon parcours qu’il y a une chose pour laquelle les gens malheureux sont vraiment bons, et c’est de s’assurer que tout le monde est mécontent, que tout le monde ne se sent pas bien dans sa peau. Et j’ai appris que je bloque ces choses en choisissant de m’aimer en premier.

et ailleurs dans la conversation lui ont donné des réflexions non filtrées sur la décision de la Cour suprême d’annuler l’action positive.

« Au cas où vous ne le sauriez pas, ce fut une semaine tragique pour l’Amérique », a déclaré Ralph. «Pour les Noirs, pour les humains, pour les homosexuels, ce fut une semaine tragique. Lorsque l’action positive n’est plus nécessaire, vous devez savoir qu’ils viennent pour vous. « Pour quiconque de croire qu’il n’y a pas de gens dans ce monde qui regardent votre coiffure [and say]; pas celui-là, qui regarde l’ombre de ta peau ; pas celui-là, qui regarde le son de ton nom; pas celui-là… si vous ne savez pas qu’ils cherchent à vous X, vous feriez mieux de vous réveiller ! dit l’étoile.

Les invités étaient impressionnés par l’honnêteté et la franchise de l’actrice, et le fondateur de Black Excellence Brunch, Trell Thomas, s’est extasié sur son discours.

« Sheryl Lee Ralph est un trésor national et elle mérite chaque fleur », a déclaré Thomas via un communiqué de presse. « Je suis tellement heureuse que nous ayons pu lui rendre hommage lors du Festival ESSENCE, un lieu qui met l’accent sur la célébration des femmes noires. C’est une femme noire légendaire et nous ne pouvions pas être dans un endroit comme ESSENCE et ne pas faire de place pour la célébrer et toute son excellence.

Félicitations à TOI Sheryl Lee Ralph !

À propos du brunch Black Excellence

En août 2018, le professionnel de la communication Trell Thomas a décidé de créer une communauté célébrant l’excellence des jeunes professionnels noirs. Trell, un expert chevronné du divertissement et des médias, a vu l’occasion de présenter entre eux des entrepreneurs, des créateurs de vêtements, des stylistes, des acteurs, etc. via un brunch familial sur le modèle du « dîner du dimanche ». Le brunch propose de la soul food, une discussion et l’opportunité pour la génération Y d’avoir un aperçu de professionnels chevronnés tout en communiquant avec d’autres collègues noirs et bruns prospères. @BlackExcellenceBrunch