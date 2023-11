Sheryl Crow révèle les conseils de vie qu’elle a donnés à Olivia Rodrigo (Exclusif)

Sheryl Corbeau a été honoré ce week-end au Temple de la renommée du rock and roll Cérémonie d’intronisation et célébrée pour ses contributions à cette forme d’art.

Elle a donné le coup d’envoi du spectacle vendredi avec une performance de “If It Makes You Happy”, rejointe par Olivia Rodrigoet elle a parlé avec Rachel Smith d’ET avant la cérémonie – qui s’est tenue au Barclays Center de Brooklyn, New York – de cette expérience.

“C’est tellement bizarre de commencer à écrire un discours et [then] J’essaie de penser à toutes les personnes que vous devez remercier”, a déclaré Crow à propos de son discours d’intronisation. “Je veux dire, il y a des gens qui sont avec moi et qui sont ici depuis 30 ans. Alors c’est incroyable, tu sais ? C’est incroyable.”

Selon Crow, être nominé pour l’intronisation « vous met dans une situation étrange » [headspace]”, et vous commencez à vous inquiéter d’être nominé, mais vous n’obtenez pas réellement l’honneur.

“C’est comme être candidat pour un Oscar ou quelque chose du genre”, a déclaré Crow en riant.

Cependant, Corbeau a fini par obtenir l’honneur tant mérité, et elle a été rejointe vendredi par ses deux fils – Wyatt, 16 ans, et Levi, 13 ans.

“Ils pensent que c’est cool”, a déclaré Crow à propos de cet honneur. “Ils ont vu le travail [that is put in]. Ils ont participé à toutes les tournées. Même si, pour eux, cela ressemble à quelque chose que maman adore, donc ça ne ressemble pas à du travail.”

Même si Crow, 61 ans, fait de la musique depuis plus de trois décennies, elle utilise également sa plateforme mettre en lumière une nouvelle génération d’artistes — dont Rodrigo, qui a également participé à la présentation du discours de Crow lors de la cérémonie et a joué sur scène avec elle.

Jeff Kravitz/FilmMagic

“C’est vraiment cool”, a déclaré Crow à propos de son travail avec le chanteur de “Good 4 U”, âgé de 20 ans. “Je veux dire, tu sais, je dois en quelque sorte la soulever un peu, parce qu’elle a un nouveau record. [out]… Je sais à quel point le deuxième disque est difficile, le deuxième. Vous rivalisez avec le succès de votre premier disque, et elle a réussi.”

Le deuxième album studio de Rodrigo, Tripesa chuté en septembre à des ventes record et à un succès critique qui a éclipsé son premier album, Aigre, sorti en mai 2021.

Crow a révélé quelques conseils de vie qu’elle a donnés à Rodrigo, alors qu’elle se réjouit de la gloire et des louanges de sa deuxième année, expliquant : “J’ai dit, vous savez, ‘Si vous le pouvez, écrivez simplement une phrase chaque jour de ce qui s’est passé. pendant cette journée, parce qu’un jour tu regarderas en arrière [at] ceci, et essayez de vous souvenir de toutes choses.'”

“L’autre chose [I told her] c’est simplement rester dans le travail et rester en dehors du bavardage”, a déclaré Crow. “C’est une chose importante.”

La cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame est disponible en streaming sur Disney+ et ABC diffusera une émission spéciale présentant les moments forts des performances et les moments mémorables le 1er janvier.

