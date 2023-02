Sheryl Crow “ne supporte pas” la rapidité avec laquelle ses fils grandissent: “Ils s’éclipsent”

Sheryl Crow parle de ce que c’est que de voir ses fils grandir.

Crow a récemment expliqué à quel point le fait d’être mère a été une course folle pour elle, affirmant qu’elle “ne supporte pas” la rapidité avec laquelle ses enfants ont grandi. La chanteuse est maman de deux fils, Wyatt, 15 ans, et Levi, 12 ans, qu’elle a adoptés respectivement en 2007 et 2010.

“Mon fils de 15 ans, dans environ trois mois, va obtenir son permis de conduire, et vous avez juste l’impression qu’ils sont de tout petits tout-petits, et la prochaine chose qu’ils s’éclipsent. Donc, je suis dans chaque instant ,” dit-elle. “Je ne veux rien manquer. Et je ne ferai même pas de tournée cet été parce que je veux m’assurer qu’ils veulent être là où je suis et que nous pouvons être ensemble.”

Crow a en outre expliqué comment le fait d’être mère la garde jeune d’une certaine manière, expliquant que les enfants “vous font voir la vie différemment” et qu'”ils vous gardent debout. Ils vous tiennent au courant, et c’est juste le cadeau qui continue de donner. “

L’un des cadeaux mentionnés par Crow est que ses enfants la gardent “instruite sur ce qui est actuel et ce qui frappe en ce moment”, disant que si ses enfants aiment la musique country, ils s’intéressent également à la musique pop et au rap. Elle a en outre expliqué que l’un de leurs artistes préférés en ce moment est Zach Bryan.

La chanteuse “Can’t Cry Anymore” a déclaré que voir la réaction de ses enfants à sa nomination pour rejoindre le Rock and Roll Hall of Fame était un moment dont elle se souviendra toujours, admettant que même si elle “ne dirait pas que je suis leur préféré artiste », ils étaient toujours très fiers d’elle.

“En fait, ma fille de 15 ans m’a appelée aujourd’hui et m’a dit : ‘Maman, je suis tellement fière de toi. J’ai entendu dire que tu étais nominée'”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Crow parle d’être maman, ouvrant sur sa décision d’adopter dans un épisode d’octobre 2021 du podcast “Making Space with Hoda Kotb”, disant qu’elle ne s’attendait pas à être maman après sa rupture avec Lance Armstrong et une bataille contre le cancer du sein. Elle a adopté son premier fils à 45 ans et son deuxième à 48 ans.

“L’histoire que je me racontais limitait ce que je pensais pouvoir avoir, jusqu’à ce que quelqu’un intervienne et dise:” Attendez une minute, votre histoire n’a pas à ressembler à l’histoire de votre mère et de votre père “”, a-t-elle déclaré à Kotb. “Les familles ressemblent à toutes sortes de choses.”

Elle avait précédemment déclaré à Yahoo Entertainment que “ce n’aurait pas été (son) premier choix de le faire toute seule” puisqu’elle a grandi dans un “foyer conventionnel avec deux parents toujours mariés”, mais une fois qu’elle s’est sortie de cet espace libre, elle s’est ouverte à “tellement d’opportunités incroyables”.

Crow a qualifié la décision d’adopter plus tard dans la vie de bonne chose, en disant: “J’avais le don de retirer beaucoup de choses de mon système avant d’avoir mes enfants, ou avant d’avoir mes enfants”, et à cause de cela, elle “n’avait pas l’impression qu’il lui manquait quelque chose” ou n’avait jamais voulu être ailleurs qu’avec ses enfants.

Pendant le podcast, elle a également parlé du lien fort qu’elle entretient avec ses enfants.

“Vous ne vous trompez pas d’enfants. Cela ne se passe tout simplement pas comme ça. Et mes enfants non seulement m’ont clairement choisi, mais se sont choisis les uns les autres, et mec, quel honneur cool”, a-t-elle déclaré. “Je dis tout le temps à mes enfants : “Je suis tellement honorée d’être ta mère.””