Sheryl Crow admet que déménager de Los Angeles au Tennessee « m’a sauvé la vie »

La musicienne Sheryl Crow affirme que sa décision de profiter du soleil loin de Los Angeles et d’adopter un style de vie plus campagnard au Tennessee lui a finalement sauvé la vie.

Se produisant au festival de musique Sea.Hear.Now 2023 dans le New Jersey ce week-end, la lauréate d’un Grammy Award a fait preuve d’empathie avec les membres de son public qui traversent des moments difficiles.

« Je sais à quel point c’est difficile, surtout pour les jeunes – et je ne sais pas si quelqu’un a été éprouvé par des difficultés comme moi quand j’étais jeune – mais ce sont des eaux difficiles à naviguer maintenant », a-t-elle partagé.

« Je vais juste vous dire que, pour moi, sortir dans la nature m’a vraiment sauvé la vie », a-t-elle déclaré avant de jouer « Cross Creek Road », selon le magazine People.

« Alors j’ai déménagé à Nashville et j’ai acheté une ferme », a expliqué l’homme de 61 ans. « Je me suis assis dans les arbres et j’ai juste demandé à Dieu de me donner quelques réponses – et j’ai fini par écrire cette chanson. »

Crow a récupéré ses sacs et a déménagé dans le centre musical en 2003, déclarant à Rolling Stone : « Je m’identifie complètement à Nashville parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas qui travaillent également dans le secteur de la musique… Mais pas seulement, je m’identifie simplement au «

Elle a déclaré au New York Times qu’elle avait acheté sa ferme seulement deux semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir des racines nulle part », a-t-elle partagé à propos de ce déménagement.

Crow, qui a adopté ses fils Wyatt et Levi en 2007 et 2010 respectivement, a également noté que le Tennessee est l’endroit idéal pour élever ses enfants – loin des caméras.

« C’est formidable de voir mes enfants grandir avec la mentalité selon laquelle ils vivent dans une communauté, ils doivent leur chance au fait d’aider les autres, il n’y a pas de paparazzi là-bas. »