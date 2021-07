Shershaah est la première collaboration entre Amazon Prime Video et Dharma Productions pour une première mondiale.

Coproduit par Dharma Productions et Kaash Entertainment, réalisé par Vishnu Varadhan, le film met en vedette Sidharth Malhotra et Kiara Advani dans les rôles principaux et Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Anil Charanjeett, Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra dans des rôles pivots.

En prévision du week-end du jour de l’indépendance, Shershaah diffusera sur Amazon Prime Video en Inde et dans 240 pays et territoires à partir du 12 août 2021.

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui la première mondiale d’Amazon Original Movie Shershaah. Cette annonce marque la toute première collaboration historique entre Amazon Prime Video et Dharma Productions pour une première mondiale. Le drame de guerre très attendu est inspiré de la vie du héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra (PVC), dans un essai de Sidharth Malhotra. S’ajoutant à la bibliothèque variée d’offres phénoménales sur Amazon Prime Video, Shershaah est la 9e offre de service direct de Bollywood en langue hindi après les sorties réussies de Gulabo Sitabo, Shakuntala Devi, Chhalaang, Coolie No. 1, Durgamati, Hello Charlie, Sherni et le prochain Toofaan.

Réalisé par Vishnu Varadhan et produit conjointement par Dharma Productions et Kaash Entertainment, Shershaah devrait être le plus grand drame de guerre de Bollywood de l’année et sortira en prévision du week-end du Jour de l’Indépendance. Les fans en Inde et dans plus de 240 pays et territoires du monde entier peuvent profiter de ce film passionnant à partir du 12 août uniquement sur Amazon Prime Video. Le film met en vedette Sidharth Malhotra et Kiara Advani dans les rôles principaux et Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himmanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Ankita Goraya, Anil Charanjeett, Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra dans des rôles pivots.

Shershaah est une histoire de bravoure, d’amour et de sacrifice, et s’inspire de la vie du capitaine Vikram Batra (PVC). Le film célèbre son esprit vaillant et rend hommage à son sacrifice inestimable lors de la guerre de Kargil en 1999. Fidèle à son nom de code « Shershaah », le combat vaillant et le sacrifice ultime du capitaine Batra ont joué un rôle déterminant dans la victoire de l’Inde.

« Chez Amazon Prime Video, nous nous sommes toujours efforcés d’apporter à notre public des histoires qui ont un cœur, une âme et sont ancrées dans le sol de ce pays, avec des récits qui trouvent une résonance dans le monde entier », a déclaré Vijay Subramaniam, directeur et responsable du contenu Amazon Prime Video, Inde. « C’est avec un grand sentiment de fierté que nous annonçons la sortie de l’histoire la plus inspirante de cette année – Shershaah. Le film marque le début d’un nouveau chapitre pour nous, alors que nous nous associons à Dharma Productions pour une première mondiale en direct et en streaming et Shershaah est le film parfait pour cela. Nous sommes certains que ce film sera une expérience émouvante pour nos clients et une ode jubilatoire au brave héros de guerre Kargil, le capitaine Vikram Batra (PVC), et à la bravoure inégalée de nos forces armées.

« Shershaah est l’histoire vraie d’un héros de guerre dont l’esprit indomptable et la bravoure ont apporté la victoire à notre nation. Ses sacrifices sont inestimables et sa vie est une inspiration pour les générations à venir. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir trouvé un foyer pour ce que je crois être une véritable merveille cinématographique, dans Amazon Prime Video, et sommes ravis de marquer le début d’un nouveau chapitre de notre relation avec eux. Shershaah est notre hommage à la valeur de nos soldats et j’espère que le cœur de chaque spectateur se gonfle de fierté en regardant ce film », a déclaré Karan Johar, Dharma Productions.

« Nous savions que Shershaah serait un film spécial dès la minute où la famille Batra a approché Sidharth Malhotra et nous pour raconter l’histoire du capitaine Vikram Batra (PVC). » a déclaré Apoorva Mehta, PDG de Dharma Productions. « Nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire brillant avec Amazon Prime Video pour faire connaître cette histoire au monde et il n’y a pas de meilleur moment pour présenter ce film en avant-première que le week-end du Jour de l’Indépendance. Nous sommes fiers de présenter Shershaah au public et nous espérons qu’ils font également écho au sentiment «

« Lorsque Kaash Entertainment a acquis les droits de Shershaah il y a quelques années, c’était un rêve devenu réalité. Avec l’arrivée de Dharma Productions pour concrétiser ce rêve, c’était la parfaite cerise sur le gâteau. Notre projet de rêve voit enfin le jour. Avec Amazon Prime Video associé, nous sommes ravis d’avoir non seulement atteint ce que nous nous étions fixé, mais d’avoir dépassé de loin les plus hauts sommets de notre imaginaire collectif. L’histoire de la bravoure et de la bravoure du capitaine Vikram Batra (PVC) atteindra le public mondial qu’elle mérite. a déclaré Shabbir Boxwala Kaash Entertainment – Fondateur et producteur