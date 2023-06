Shershaah à The Kerala Story: Les meilleurs films de Bollywood basés sur des incidents de la vie réelle qui ont secoué les fans

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier chapitre de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons que Abhir (Shreyansh Kaurav) demandé Abhimanyu (Harshad Chopda) à propos de son vrai père. Plus tard, Abhimanyu lui a promis qu’il l’aiderait à découvrir son vrai père. D’un autre côté, Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) révélera également ses sentiments pour Muskaan devant tout le monde, et Manish ne voulait pas que Kairav ​​reste à Udaipur, et ils n’accepteront pas les sentiments de Kairav, alors il veut que Kairav ​​aille en Amérique. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai pour enfin montrer les rituels de mariage de Kairav ​​et Muskaan, car les téléspectateurs manquent ces cérémonies qui se sont déroulées dans l’émission.

Abhimanyu est retourné à Udaipur sans Abhir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons qu’Abhinav (Jai Soni) et Akshara connaissent également la raison de la tension d’Abhir; ils sauront qu’Abhir veut connaître la vérité sur son vrai père. Ainsi, nous pouvons voir qu’Abhinav, Abhimanyu et Akshara (Pranali Rathod) décident de lui dire toute la vérité. Eh bien, nous sommes très excités de voir la tournure. Que fera Abhir lorsqu’il apprendra que son docker est son vrai père ? Oubliera-t-il Abhinav, ou voudra-t-il rester avec eux trois pour toujours ? Mais qu’en est-il du Roohi ? Vivra-t-elle seule ? Attendons de voir la tournure qu’il est possible qu’Abhir veuille qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) retourne à Roohi, car il sait que Roohi ne peut pas partir avec son coquelicot et qu’Abhir aime sa sœur. Eh bien, nous verrons dans les prochains épisodes qu’Abhimanyu est retourné à Udaipur sans Abhir. Bon, on attend de voir le twist : que va faire Manjari (Ami Trivedi) ? Oubliera-t-elle facilement Abhir, ou jouera-t-elle à des jeux négatifs pour le récupérer ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on verra peut-être que Manjari est devenue négative et a franchi toutes ses limites pour s’occuper de la famille. Eh bien, nous verrons si Abhimanyu l’a réalisée ou non, quoi qu’elle ait fait, cela a affecté Abhir parce qu’il voulait partir avec sa famille, qui est Abhinav et Akshara.