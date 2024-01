Sherrone Moore veut recruter « sans relâche » et « attaquer » NIL en tant qu’entraîneur-chef du Michigan

Sous la direction de l’ancien entraîneur-chef Jim Harbaugh, les Wolverines du Michigan ont été solides sur la piste de recrutement, mais n’ont jamais été systématiquement élites. Ils ont terminé avec les classes de recrutement classées n ° 8, 5, 22, 8, 10, 13, 9, 17 et 16 au cours de son mandat. Toutes de bonnes classes, mais elles n’ont jamais été toujours au sommet.

Mais maintenant que Sherrone Moore est la nouvelle entraîneure-chef à Ann Arbor, on espère que les choses changent à cet égard.

S’adressant aux médias lors de sa conférence de presse d’ouverture en tant qu’entraîneur-chef samedi matin, Moore a parlé de l’importance que le recrutement – ​​à la fois au lycée et au portail de transfert – a dans le paysage actuel du football universitaire, et à quel point il est plus important que jamais. recruter à un niveau élevé.

«(Le recrutement a) changé. Cela a énormément changé, mais nous allons être extrêmement agressifs à cet égard », a déclaré Moore. « Nous allons l’attaquer comme nous attaquons un projet. Nous allons le faire de la même manière, avec la même attitude, sans relâche, donc nous veillons à garder nos grands joueurs ici et à intégrer de grands joueurs au programme.

L’espoir est que les efforts de recrutement montent en flèche sous Moore, et il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas le faire. Après avoir remporté un championnat national, les Wolverines ont désormais l’occasion de vendre la continuité avec Moore comme entraîneur-chef, ainsi que le succès qu’il a déjà connu avec le programme.

Moore a souligné d’autres programmes réussis et comment ils sont restés performants grâce aux victoires qu’ils ont remportées lors du recrutement. L’espoir est que le Michigan soit capable de faire exactement la même chose.

“Je pense que (le recrutement) est énorme”, a déclaré Moore. « Vous pouvez regarder les programmes à travers le pays qui ont une durabilité et un succès continu – leurs entraîneurs en chef attaquent et recrutent à un niveau élevé. (Harbaugh) l’a fait, mais je veux passer à un autre niveau. Je veux l’attaquer chaque jour, recruter, parler aux enfants, m’assurer que nous disposons des ressources dont nous avons besoin ici sur le campus d’un point de vue NIL, d’un point de vue football… les joueurs doivent être parfaitement adaptés, mais nous allons attaquer cela sans relâche.

NIL a beaucoup à voir avec la façon dont une école est capable de recruter de nos jours. Certaines écoles le font très bien, tandis que d’autres, comme le Michigan, ne disposent tout simplement pas de la collecte de fonds dont disposent actuellement d’autres écoles.

Afin d’attirer les meilleurs joueurs, vous devez disposer d’une base NIL solide. Moore le sait et il prévoit également de travailler sur cet aspect du programme de football.

“(NIL est) juste devenu une grande chose du football universitaire”, a déclaré Moore. « Cela fait partie de ce que nous faisons et de la manière dont nous devons fonctionner. Les temps ont changé et nous devons continuer à évoluer, et nous le ferons.

«Je pense que nous allons définitivement attaquer (NIL). Nous avons déjà commencé à le faire, nous allons donc certainement avoir des discussions sur la manière dont nous allons procéder.

Inutile de dire qu’il semble que Moore soit prêt à « FRAPPER » un mur de briques et à se mettre au travail. À l’heure actuelle du football universitaire, tout commence et se termine par le recrutement et la mise en place d’une structure NIL solide. Si Moore est capable d’accomplir les choses qu’il s’apprête à faire, il ne serait pas surprenant de voir les classes de recrutement du Michigan terminer systématiquement plus haut dans le classement qu’elles ne l’ont été ces dernières années.