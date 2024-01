Sherrone Moore présentée comme entraîneur de football du Michigan : ce que nous avons appris

Sherrone Moore a promis à sa mère qu’il ne jurerait pas et s’est promis de ne pas devenir émotif.

Au moins, il a tenu parole à sa mère. Moore, calme mais légèrement en larmes, a décrit ses sentiments samedi matin au Junge Family Champions Center lorsqu’il a serré la main du directeur sportif Warde Manuel et a été officiellement annoncé comme le 21e entraîneur de football du Michigan de l’histoire.

“Sans voix, heureux, excité, anxieux”, a commencé Moore à propos de son amalgame d’émotions. “Beaucoup de choses me sont passées par la tête, mais tout ce que je sais, c’est que je voulais me mettre au travail pour continuer ce que nous avons fait parce que j’ai vu le chemin qu’il a fallu pour y arriver.”

C’était un moment en préparation pendant près de deux décennies pour Moore, 37 ans, qui a déclaré que même pendant ses années de classe supérieure au lycée, il pensait toujours qu’il allait aller à la NBA pour devenir le prochain Charles Barkley, jusqu’à ce qu’il réalise un 6- Le centre de 4 pieds n’était pas une chose en NBA.

Debout sur le podium avec les chaussettes roses avec la tête de son chien que sa fille Shiloh a insisté pour qu’il porte, il l’a remerciée avec sa femme Kelli, son autre fille, Solei, et ses parents qui regardaient chez eux à la télévision au Kansas pour leur inébranlabilité. soutien.

Moore a parcouru la liste de ceux qui l’ont aidé à atteindre ce moment. Il a commencé avec ses entraîneurs dès le lycée, puis depuis ses années en tant que joueur de ligne offensive Juco au Butler (Kansas) Community College, avant de décrire le moment exact où il a su qu’il voulait devenir entraîneur-chef.

LES DÉTAILS:Contrat de Sherrone Moore, informations sur le salaire : le Michigan signe un nouvel entraîneur pour 5 ans

Cela s’est produit au printemps lors de son senior à Oklahoma, alors qu’il jouait pour le Hall of Famer Bob Stoops. Moore se souvient d’un jour où lui et ses coéquipiers se tenaient dans une ligne d’étirement et il regardait l’entraîneur arpenter les rangées de haut en bas, interagissant avec les joueurs les uns après les autres.

“Je voulais guider les gens, les façonner”, se souvient Moore à propos de son processus de réflexion. “C’est à ce moment-là que ça a cliqué. J’ai commencé à étudier le jeu plus en profondeur, pas seulement ce que faisait mon poste, mais aussi les autres.”

Il a perfectionné ses compétences pendant cinq ans à Louisville – d’abord en tant qu’assistant diplômé pendant trois saisons, puis les deux dernières en tant qu’entraîneur des bouts serrés – avant d’occuper le même poste à Central Michigan.

Mais tout a vraiment changé pour Moore lorsqu’il a eu sa première interview avec Jim Harbaugh, un jour qu’il a dit qu’il n’oublierait jamais. Moore s’est entretenu avec Jim, ainsi qu’avec Jack Harbaugh, Jay Harbaugh, Don Brown, Pep Hamilton et peut-être un autre entraîneur.

On lui avait toujours demandé d’être lui-même authentique lors d’une interview, et c’est exactement ce que Moore a fait.

“La première chose que j’ai faite a été d’enlever ma veste, de sortir la chaise et de montrer comment courir en bloc”, a ri Moore. “Évidemment, vous connaissez l’entraîneur, il était là. Il s’est levé, a serré sa ceinture. Il voulait que je coure pour le bloquer, il a attiré un autre gars et m’a dit ‘vas-y, conduis-le, bloque-le’. Je me disais ‘Je vais l’assommer si je fais ça.'”

La réunion a duré 5 heures, l’une des meilleures que Moore ait jamais eues, lorsque Harbaugh était à fond.

“Nous sommes allés au cinéma et nous nous sommes dit ‘ouais, tu veux passer la nuit'”, se souvient Moore. “Je me dis : ‘Coach, je suis venu en costume’. Il dit ‘Ouais, nous allons descendre, te chercher du matériel, ce serait génial’. Alors j’ai passé la nuit, j’ai obtenu le poste le lendemain. jour.”

Comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

PLUS SUR HARBAUGH :Jim Harbaugh quittant le Michigan était inévitable car ce n’est pas son ultime défi

Devenir un appelant

Moore a fait le saut d’entraîneur des bouts serrés (2018-20) à entraîneur de la ligne offensive et partageant les tâches de coordination co-offensive (2021-22) pendant deux saisons, avant l’année dernière où il est devenu le seul coordinateur offensif et pour le la première fois, il était chargé de tâches d’appel.

Comment ça s’est passé ?

Le Michigan n’a pas été mené une seule minute dans la seconde moitié d’un match de saison régulière cette année, et l’homme avec une mentalité et une philosophie de « smash » a orchestré une attaque qui a vu Blake Corum établir un record de touchés et terminer au 14e rang. à l’échelle nationale (35,9 points par match) en termes de score.

Bien qu’il n’y ait jamais de garantie que le passage de coordonnateur à entraîneur-chef soit un jeu d’enfant, il est rare, voire jamais, que quelqu’un reçoive la formation sur le tas que Moore a reçue la saison dernière.

Harbaugh a été suspendu deux fois pour trois matchs, chacun pour deux enquêtes distinctes de la NCAA, et Moore a été désigné pour diriger l’un des trois premiers matchs (Bowling Green), puis les trois derniers matchs de l’année – à Penn State, au Maryland, contre Ohio State – avec la saison en jeu.

“L’homme a auditionné quatre matchs”, a déclaré Manuel. “Le premier, vous avez tous dit que ‘Warde pourrait entraîner celui-là’, non, je n’aurais pas pu, mais vous ne pouviez pas oublier ce qu’il a fait sur la route contre Penn State et vous ne pouvez certainement pas exploser. de ce qu’il a fait contre l’Ohio State.

“Quand je repense à ces matchs et que je vous dis quoi, pour voir comment il s’est comporté contre le Maryland dans une situation difficile. Pour voir ça, sur la route. Je veux dire, tout a été impressionnant. Donc je pense que ce que j’ai embauché est la personne qui a dirigé ces quatre matchs.

Bien sûr, être entraîneur-chef ne se résume pas simplement à être celui qui parle aux arbitres et passe les décisions critiques samedi.

Moore a longtemps été considéré comme un excellent recruteur à Ann Arbor et il prévoit de conserver cette même mentalité avec lui en tant que chef, même si le temps sera de plus en plus long.

Sans parler des discussions avec les donateurs, les régents et les fans, de l’accent mis sur les universitaires et la conformité, du maintien d’une ligne de communication ouverte avec l’AD et le président – ​​oh, et cette chose qui est assez importante ces jours-ci, NIL.

“Je voulais entendre sa réponse à cela… les choses supplémentaires qu’il devra faire en plus d’être entraîneur-chef”, a déclaré Manuel. “Je ne veux pas savoir quel était le plan de Jim et chaque réponse à la question était ‘Je vais faire ce que Jim a fait.’ Je voulais savoir ce que pense Sherrone.

“C’est donc là que se sont déroulées les deux heures et demie de conversations à ce sujet, sur des choses dans leur ensemble qu’un entraîneur-chef devait gérer et il a fait un excellent travail.”

Manuel a déclaré samedi qu’il avait regardé d’autres personnes “pour savoir si je devais ouvrir cela, où irais-je”, mais a déclaré que Moore était depuis le début une cible principale. Manuel a promis à Moore avant qu’Harbaugh n’annonce qu’il serait la toute première personne avec qui il s’asseoirait.

Cela s’est produit jeudi matin, un peu plus de 12 heures après que Harbaugh ait pris la décision de se rendre à Los Angeles pour rejoindre les Chargers. Pas plus de 36 heures plus tard, Manuel a appelé Moore dans son bureau et les deux ont finalisé la paperasse.

Non seulement il est le 21e entraîneur de football du Michigan de tous les temps, mais Moore est désormais le premier entraîneur-chef noir à diriger le programme. Lui et Manuel, également un homme noir, ont exprimé ce que signifiait pouvoir faire partie d’un morceau aussi important de l’histoire du département.

“Cela n’a eu aucune incidence sur la décision, mais je comprends l’importance de le choisir”, a déclaré Manuel. “Cette institution a 207 ans, c’est l’équipe 145 qui arrive, 145 ans et c’est le premier homme noir à prendre les rênes. En tant que personne qui comprend l’histoire, je me sens bien parce qu’il est prêt.”

“Un honneur, un privilège, quelque chose que je ne prends pas à la légère, a déclaré Moore. “Je voulais juste leur montrer que vous pouvez le faire, que vous soyez afro-américain ou blanc, si vous êtes un bon entraîneur et que vous travaillez votre lâchez prise, les rêves peuvent devenir réalité. Je veux être une source d’inspiration pour les gens qui ont cette vision et qui veulent le faire. »

Moore a rencontré les joueurs samedi matin et a déclaré que sa priorité immédiate était de constituer une équipe. En tête de cette liste, on retrouve l’entraîneur de force et de conditionnement physique Ben Herbert, mais il reste à voir si cela peut arriver.

Il n’est pas non plus décidé si Moore continuera à assumer ses fonctions d’appel.

“Je n’ai pas encore décidé, probablement pas”, a déclaré Moore. “Mais j’ai une bonne idée de qui nous mettrons à ce poste.”

CELA N’ARRIVE PAS SOUVENT :À quand remonte la dernière fois que les Wolverines ont promu un entraîneur adjoint ?

Être Sherrone, pas Jim

Bien que Moore ait invoqué l’une des lignes de Harbaugh consistant à apporter avec lui chaque jour « un enthousiasme inconnu de l’humanité », il a également déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas et ne pouvait pas être Jim Harbaugh.

La façon de continuer à gagner, dans l’esprit de Moore, est de combiner la continuité de ce que Harbaugh avait mis en place avec la vision de ce que Moore considère comme l’avenir. Actuellement, le Michigan est au sommet de la montagne. Presque toutes les équipes de football universitaire veulent être là où se trouve l’UM.

Le seul objectif de Moore est de rester là-bas.

“Nous allons désormais gérer cette chose en trois phases : le processus, la poursuite, la norme”, a déclaré Moore. “Nous avons déjà commencé le processus, nous continuons à parler du processus autour du prix. Le prix que nous avons reçu, mais nous en voulons plus. Maintenant, nous sommes dans la poursuite, la poursuite de la grandeur et pour ce faire, vous Il faut pousser, il faut faire des efforts et le faire tous les jours sur et en dehors du terrain.

“Cela vous amènera au standard et une fois que nous continuerons à gagner sur et en dehors du terrain, alors nous deviendrons le standard. C’est l’objectif ici à l’Université du Michigan, rien de moins.”