Sherrod Brown tente de défier la gravité politique de l’Ohio dans une course difficile au Sénat

STEUBENVILLE, Ohio – Sherrod Brown est le rare membre du Congrès dont la marque politique est suffisamment distinctive pour être accompagnée de bling-bling. Aussi modeste qu’il essaie de l’être, cela ne le dérange pas de le montrer.

« Je porte cette épinglette qui représente les travailleurs et leur sécurité », a déclaré Brown à Semafor après une matinée de dénigrement contre les automobiles chinoises avec des membres syndicaux, suivie d’un événement l’après-midi sur l’abus de fentanyl.

« Quand vous venez au Sénat, ils vous offrent un bijou vraiment chic », a ajouté l’homme de 71 ans, faisant référence aux épinglettes portées par la plupart des sénateurs. « Je l’ai porté pendant environ trois jours, en me pavanant. »

Brown est ensuite revenu à son épinglette canari emblématique, a-t-il déclaré, parce que l’alternative officielle « ne correspondait pas à mon psychisme ». Aujourd’hui, après plus de 30 ans au Congrès, les électeurs rendront un verdict décisif quant à savoir si cette épingle à canari a toujours sa place dans le sérieux du Sénat.

Le sénateur à la voix grave a construit une identité mêlant populisme pro-travailliste et bipartisme ciblé qui fait de lui une marchandise connue et unique auprès des électeurs de cet État désormais rouge. Cette réputation est la seule raison pour laquelle il est toujours compétitif dans la course au Sénat la plus difficile de sa carrière – et la plus chère du pays.

Il fait face à un adversaire républicain, Bernie Moreno, qui compte le colistier de Donald Trump comme un ami et apporte un style rhétorique au moins aussi pugnace que celui de Brown. Le démocrate espère que ce que les habitants de l’Ohio savent de lui l’emportera sur leur propension croissante à voter pour la ligne du parti.

Moreno parie que la marque de Brown peut se retourner contre lui.

« Il porte le canari dans une épinglette de mine de charbon », a déclaré le républicain à Semafor. « Le canari met en garde les gens à son sujet. »

Brown devance largement Kamala Harris dans tout l’État, attirant une part petite mais significative des électeurs de Trump. Bien sûr, Harris n’est pas vraiment en compétition ici ; L’Ohio a paru pour la dernière fois violet en 2012, lorsque Brown et l’ancien président Barack Obama ont été réélus. (Obama jette toujours une ombre : il a coupé une publicité pour la course de Brown cette année, selon une personne proche du dossier.)

Brown est donc laissé à sa propre approche, et cela a été pleinement visible lors d’un balayage automnal de la limite est de l’État. Sur les rives de la rivière Ohio, à Steubenville, un shérif indépendant et maire républicain a salué son travail avec un républicain de premier plan sur une loi anti-fentanyl. À Lordstown, une ville à l’esprit syndical, Brown a déclaré aux travailleurs de l’UAW qu’il souhaitait interdire les véhicules électriques chinois importés.

Sur l’avortement, il est fidèle à ses racines progressistes : il diffuse des publicités qui dingue Moreno pour avoir critiqué les électeurs en faveur du droit à l’avortement sur une seule question.

« Un travailleur ici qui pourrait être un peu plus conservateur pense que je suis de son côté ? C’est parce que je le suis. Les femmes qui ont été là-bas [Ohio’s abortion referendum] Je pense que je suis de leur côté, et je le suis », a expliqué Brown. « Ce n’est pas une histoire de doigt dans le vent. »

Moreno, un immigrant colombien et concessionnaire automobile prospère, s’est moqué des prétentions d’authenticité de son adversaire.

« C’est un faux populiste », a déclaré Moreno. « Lorsqu’il s’envole pour l’Ohio, il enfile le costume froissé, utilise le sèche-cheveux de sa femme pour se décoiffer et fait semblant d’être un Américain ordinaire. Ce n’est pas le cas.