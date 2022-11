Sherrod Brown, président du comité sénatorial des banques, remet en question les frais de découvert

Le président Sherrod Brown (D-OH) interroge la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Réserve fédérale Powell lors d’une audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur la loi CARES, au Hart Senator Office Building à Washington, DC, le 28 septembre 2021.

La commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines a examiné les frais prédateurs facturés par les banques et autres institutions financières lors d’une audition de surveillance mardi des régulateurs.

Le président du comité, le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, a déclaré que les plus grandes banques et coopératives de crédit se portent bien malgré l’inflation historique et l’incertitude économique. Même ainsi, il a affirmé qu’ils ne transmettaient pas ces avantages à leurs clients, “pénalisant les Américains qui essaient de créer des entreprises déjà aux prises avec le poids de l’inflation”.

“Les travailleurs et les petites entreprises qui luttent déjà sous le poids de l’inflation ne devraient pas être frappés par des frais bancaires exorbitants, perdre leur argent à cause d’une arnaque cryptographique ou craindre que leurs économies disparaissent du jour au lendemain si une banque ou une coopérative de crédit mal gérée fait faillite”, Brown a déclaré lors de l’audience.

L’audience intervient des semaines après que le Bureau de la protection financière des consommateurs a publié des directives pour mettre fin aux découverts surprises et aux frais de chèques sans provision. Ces frais sont “probablement injustes et illégaux”, a déclaré le CFPB dans un communiqué.

Todd M. Harper, président de l’agence fédérale indépendante, la National Credit Union Administration, a déclaré au comité que l’agence examinait une éventuelle dépendance excessive à l’égard des programmes de protection contre les découverts. Il a déclaré que les frais de découvert facturés par certaines coopératives de crédit “peuvent être préjudiciables aux membres et incompatibles avec la mission du système”.

Les examinateurs de l’agence demandent des audits des programmes de découvert des caisses populaires, y compris des informations sur les politiques et procédures de découvert. La NCUA examine également les communications des coopératives de crédit avec les membres concernant les programmes de découvert en vue d’un examen plus approfondi en 2023.

“En fin de compte, la NCUA reconnaît qu’un programme renforcé de conformité des consommateurs est dans le meilleur intérêt du système et de ses membres”, a déclaré Harper.

Plus généralement, le contrôleur par intérim de la monnaie, Michael J. Hsu, a déclaré que son bureau s’engage à remédier aux inégalités dans le système bancaire en encourageant les banques à revoir leurs systèmes de frais.

Hsu a cité un rapport de 2022 qui montrait que les plus grandes banques américaines supervisées par l’agence avaient fait économiser aux consommateurs plus de 4 milliards de dollars par an en « abaissant les frais de pénalité pour les découverts, en réduisant le nombre maximum quotidien de frais de découvert facturés, en ajoutant une période de grâce ou un montant tampon ». avant que les frais n’entrent en jeu, ou en éliminant les frais de fonds insuffisants ou les frais de transfert de découvert. »

“Notre mission est de veiller à ce que les banques nationales et les associations fédérales d’épargne fonctionnent de manière sûre et saine, offrent un accès équitable aux services financiers, traitent les clients équitablement et respectent les lois et réglementations applicables”, a déclaré Hsu.

Brown, un populiste politique qui a longtemps scruté le secteur bancaire, a déclaré qu’il souhaitait que les régulateurs gouvernementaux prennent des mesures pour aider “plus d’Américains à économiser de l’argent, à créer de la richesse, à démarrer de petites entreprises et à participer à notre économie”.

“Nos régulateurs financiers ont répondu à cet appel, et je continuerai à travailler avec eux pour m’assurer que notre système bancaire et de coopératives de crédit fonctionne pour tout le monde”, a déclaré Brown.