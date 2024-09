Sherrod Brown a subi un coup dur dans les sondages lors de la course au Sénat de l’Ohio face à Bernie Moreno

Le sénateur sortant Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio, est de peu derrière son adversaire républicain Bernie Moreno, selon un nouveau sondage publié dimanche.

L’ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a remporté l’Ohio en 2016 et 2020. L’État compte également un gouverneur républicain et le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, est également originaire de l’Ohio. Cependant, l’État a également voté pour l’ancien président démocrate Barack Obama en 2008 et 2012, et Brown occupe son siège au Sénat depuis 2007.

Brown ne cherche pas seulement à conserver le siège pour les démocrates, mais aussi à aider son parti à conserver sa très étroite majorité au Sénat, qui est actuellement de 51 à 49. Les démocrates sont déjà susceptibles de perdre la Virginie occidentale, le sénateur Joe Manchin se retirant et le gouverneur républicain Jim Justice cherchant à le remplacer. En conséquence, les démocrates doivent conserver tous les autres sièges qu’ils défendent ou réussir d’une manière ou d’une autre à gagner un siège dans un État à tendance conservatrice.

Alors que les sondages ont régulièrement montré ces derniers mois que Brown devançait Moreno, un homme d’affaires, un nouveau sondage d’ActiVote publié dimanche a montré que le démocrate perdait 2,2 points de pourcentage. L’enquête, qui a été menée du 16 août au 22 septembre, donne au républicain 51,1 % des voix contre 48,9 % pour le président démocrate sortant.

Les résultats du sondage montrent que Moreno est en tête auprès des électeurs ruraux et suburbains, ainsi que des hommes et des électeurs blancs. Brown est en tête auprès des électeurs urbains, ainsi que des femmes et des électeurs à faible revenu. Le sondage a porté sur 400 électeurs potentiels de l’Ohio et avait une marge d’erreur de 4,9 %, ce qui signifie que l’avance étroite de Moreno se situe bien dans la marge d’erreur du sondage.

Le candidat républicain au Sénat Bernie Moreno (à gauche) est vu à Milwaukee le 16 juillet. Le sénateur Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio, est vu le 11 juillet à Washington, DC. Un nouveau sondage publié dimanche montre que Brown est en baisse d’un peu plus de 2 points par rapport à Moreno.

Autres sondages récents de l’Ohio

Selon un sondage publié jeudi par Morning Consult, Brown a deux points d’avance sur Moreno. Le démocrate a le soutien de 46 % des électeurs potentiels de l’Ohio et le républicain de 44 %. Le sondage a été réalisé du 9 au 18 septembre auprès de 1 488 électeurs potentiels.

Les données d’enquête du Emerson College du 3 au 5 septembre ont montré que Brown avait une avance de 3 %. Le sénateur sortant était soutenu par 46 % des électeurs potentiels, contre 43 % qui soutenaient son adversaire républicain. Le sondage comprenait 945 électeurs potentiels.

Le Cook Political Report estime actuellement que la course au Sénat de l’Ohio est « indécise ».

Vance a remporté l’élection sénatoriale de 2022 dans l’État du Midwest avec 6,6 points d’avance, remportant 53,3 % des voix contre 46,7 % pour son adversaire démocrate Tim Ryan. En 2020, Trump a remporté l’État avec 53,3 % des voix contre 45,2 % pour le président Joe Biden.

Bien que Brown ait régulièrement devancé son adversaire républicain dans les sondages cette année, Harris a toujours été à la traîne par rapport à Trump dans l’Ohio. Le site d’analyse de sondages FiveThirtyEight d’ABC montre actuellement que Harris est en baisse de 9,4 points, Trump étant à 52 pour cent contre 42,6 pour cent pour elle. La moyenne de RealClear Polling donne à Trump une avance de 9 points, Harris étant à 43 pour cent et le républicain à 52 pour cent.