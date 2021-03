SHERRIE Hewson a révélé qu’elle avait été renvoyée de Coronation Street le jour même où elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital pour une chirurgie oculaire d’urgence.

La star de Benidorm, qui jouait le rôle de Maureen Webster, la patronne de la boutique du coin, a été prise comme victime pendant le tournage après avoir rencontré des nuages ​​sombres dans son œil gauche.

Les médecins l’ont traitée par chirurgie au laser pour essayer de retirer le sang et l’eau de la rétine et après avoir été libérée plus tard dans la journée, elle est courageusement retournée aux studios pour terminer ses scènes.

Mais juste avant qu’elle ne rentre chez elle, le nouveau producteur Brian Park, surnommé l’homme à la hache pour sa célèbre sélection de personnages populaires, l’a appelée.

Parler dans le premier épisode de Girl Talk, une toute nouvelle émission sur YouTube animée par Melanie Blake, auteure du Sunday Times Best Seller Ruthless Women,

Sherrie a déclaré: «Je suis sortie après avoir terminé la scène et j’avais un peu peur, parce que je ne savais pas ce qui m’était arrivé et quelqu’un a dit: ‘pouvez-vous aller voir le producteur.’

«Je suis allé à son bureau et j’ai ouvert la porte et il a dit: ‘ne vous asseyez pas. Juste pour vous faire savoir que j’ai décidé de ne pas continuer avec votre personnage. Et quand vous descendez, il y aura de la presse partout, parce qu’ils savent, mais ne leur parlez pas, tout est fait.

À la fin de chaque journée, Sherrie rapportait à la maison le pain qui avait été utilisé comme accessoire dans le magasin du coin où travaillait son personnage Maureen, afin de l’empêcher de se perdre.

Elle a dit: «Dans ma stupeur, je suis allée à mon magasin et j’ai pris ma miche de pain. Je suis sorti et le titre était: Sherrie Hewson maintenant dans la lignée. «

Sherrie n’était pas le seul personnage de longue date retiré par Brian Park au cours de son mandat d’un an à la tête du feuilleton ITV de 1996 à 1997. Les favoris Andy McDonald, Bill Webster, Don Brennan et Derek Wilton ont également reçu la côtelette.

Chose choquante, Sherrie avait déjà reçu un avertissement préalable de son limogeage, qu’elle avait initialement rejeté.

Elle a expliqué: «Le soleil m’a appelé et m’a dit: ‘Nous sommes vraiment désolés d’apprendre que vous partez.’ J’ai dit: « non, je viens de signer un contrat d’un an ». Et ils ont dit: « Je suis vraiment désolé, personne ne l’a dit? Oh mon Dieu, ne fais pas attention. Et c’est comme ça que j’ai découvert.

«J’ai toujours été un bon deux-chaussures, j’ai toujours été très gentil et facile à vivre, je n’ai jamais été en retard et je connaissais mes répliques et je me suis dit: ‘non, parce que je pourrais avoir mal fait? »

Le nouveau roman torride de Melanie Blake, Ruthless Women, se déroule dans le monde du feuilleton télévisé fictif Falcon Bay et voit les stars de l’émission impliquées dans une bataille vicieuse entre les sexes, ainsi que brutalement trahies et minées par leurs patrons de savon.

Sherrie a dit que c’était un choc de lire le roman, car il était si fidèle à la vie.

Elle a expliqué: «Dans le livre, il y a tellement de moments où je suis allée:« Je me souviens que cela m’est arrivé ». J’ai vécu cela et maintenant je le lis. Cela me rappelle beaucoup de souvenirs, qui ne sont pas toujours bons.

«Les lecteurs penseront: ‘vraiment, est-ce vrai?’ Mais je peux vous dire que c’est absolument vrai. C’est vraiment arrivé et dans la vraie vie, c’est en fait pire. Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez poser le livre, mais lorsque vous le vivez, vous ne pouvez pas. »

Sherrie, 70 ans, est l’une des actrices les plus appréciées de Grande-Bretagne. En plus d’être une habituée de Loose Women, elle a joué des rôles principaux dans Emmerdale comme Lesley Meredith, Crossroads, Are You Being Served et surtout sur les pavés en jouant la ditsy Maureen Webster de 1993 à 1997.

Pour voir le premier épisode de Girl Talk sur YouTube, accédez à: https://youtu.be/-vifv4tgA7o

Pour commander un exemplaire de Ruthless Women, allez à: https://amzn.to/3cK6uQq