Sherri Shepherd tue le catsuit pour le concert de Beyoncé dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Sherri Berger ça se sent ! Dans deux nouvelles publications vidéo partagées via Instagram, la comédienne et animatrice de l’émission « SHERRI » a montré sa récente perte de poids dans un élégant costume de chat color block argent et noir, associé à des bottes de cowboy argentées et un sac à main argenté pailleté assorti. Elle a terminé le look avec des boucles lâches et ondulées autour de ses épaules. Comédienne Yamaneika je l’ai rejoint pour la soirée à Beyoncéc’est Tournée mondiale de la Renaissance, portant une mini-robe argentée et une perruque arc-en-ciel. En arrière-plan, « ALIEN SUPERSTAR » de Bey jouait pendant que les amis modélisaient les looks féroces.

« @beyonce m’a inspiré à sortir de ma zone de confort et à rouler avec mon amie folle @yamaneika, nous avons passé un moment formidable au #renaissanceworldtour », l’ancien animateur de télévision de La vue » a sous-titré le clip du 23 août. «Nous avons dansé et chanté toute la nuit (Dieu merci, j’ai laissé les bottes à talons hauts à l’hôtel et j’ai opté pour les appartements de cowboy @schutz parce que nous avons marché 20 pâtés de maisons juste pour obtenir un @uber)… merci @themichelelopez @tb_hairstylist & @madebyrodneyjon pour le #catsuit #hair & #face . Je me sentais extraterrestre sexy. Sherri a complété le message avec plusieurs hashtags, dont « #bodymadeinthegym ».

Parmi les commentaires, il y en avait un de sa co-star dans le clip. « S’ils savaient à quel point il fait chaud dehors, ils nous donneraient un Oscar pour avoir agi comme si nous marchions dans une brise fraîche », a plaisanté Yamaneika. « SHERRIEEEEEEEEEE tu as de l’audace ! Qui t’a donné le droit de venir ici aussi beau ?! Hein?! » a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a écrit : « Je suis juste heureux qu’ils soient heureux ! Cela me fait sourire !! Énergie pure. Je le sens. » Un troisième a observé : « Vous êtes tous les deux absolument magnifiques !! »

Sherri a partagé un clip supplémentaire montrant le catsuit sexy à poches le 22 août. Dans la première vidéo, elle a également porté un chapeau de cowboy en miroir. « Si j’étais dans un rêve fantastique avec Beyoncé, CE body est dans lequel je volerais », a-t-elle légendé le clip en partie.

En 2021, Sherri a expliqué dans une interview comment sa perte de poids spectaculaire de 20 livres avait eu un impact sur sa vision de la vie. « À 54 ans, c’est le meilleur que j’aie jamais ressenti », a-t-elle déclaré PERSONNES à l’époque. « Mon objectif est de vivre une vie longue et active avec mon fils Jeffreyqui partage le même anniversaire que moi.