Sherri Shepherd transforme une tâche de ballon NSFW sur un visage de célébrité

Un épisode tout sauf ordinaire de Visage de jeu de célébrité se dirige vers vous.

Alors que le E! animateur et producteur exécutif de l’émission Kevin Hart guidera, comme d’habitude, trois équipes de paires de célébrités, y compris Raven-Symoné et Miranda Pearman-Maday, Jack Osbourne et Kelly Osbourne et Sherri Shepherd et Lauren Marshall– grâce à une série de jeux hilarants, il y a quelque chose de spécial à propos de cet ensemble particulier de concurrents: ils sont tout perdants précédents.

C’est vrai! Chaque équipe a sans succès a tenté de gagner le très convoité trophée Hart of a Champion dans le passé, et maintenant, ils recherchent la rédemption. Et sur la base de cet aperçu, Sherri et Lauren pourraient bien être ceux qui l’obtiendront.

Le nom du jeu dans la vidéo ci-dessus est « Balloon Twerk », et ça se passe comme suit: le twerker désigné d’une équipe met la pompe sur le siège et rebondit de haut en bas aussi vite que possible, tandis que l’autre tient le ballon comme ça s’échappe. La première équipe à faire sauter le ballon gagne.