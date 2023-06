Sherri Shepherd envoie son fils Jeffrey Jr. au bal du lycée – Hollywood Life

Voir la galerie





Sherri Berger56 ans, était si fière de son fils Jeffrey Jr., 18 ans, quand elle l’a envoyé au bal de promo de son lycée avec son rendez-vous. L’animatrice de talk-show de jour a partagé des photos de son fils adolescent en costume-cravate avant de quitter la maison pour le bal de promo à Manhattan le 10 juin. Sherri a fièrement posé dans la maison avec Jeffrey Jr., qui a des besoins spéciaux. Parallèlement aux images, Sherri a révélé dans sa légende qu’elle était devenue émotive pendant le moment marquant. « Maman, pourquoi pleures-tu ? C’est juste mon bal de promo !’ Regarder mon fils mettre un corsage au poignet de sa cavalière et l’aider à monter dans la voiture… ouf je pense que j’ai bien fait ! #promnight », a écrit Sherri.

Sherri et son ex-mari Jeffrey TarpleyLe fils de était si beau pour son bal. Jeffrey Jr. portait un costume noir avec une cravate bleue et un foulard assorti. Sur une photo, Sherri a souri à l’appareil photo en épinglant une fleur sur la veste de costume de son fils. Elle a également brossé les cheveux de Jeffrey Jr. dans la salle de bain alors qu’il se préparait pour le grand soir. Sherri portait une chemise rose avec un pantalon cargo blanc sur les photos.

Le Sherri L’animatrice a accueilli son fils en avril 2005, quatre ans après avoir épousé le père de Jeffrey Jr. Le seul enfant de Sherri et Jeffrey est né avec des besoins spéciaux. « Il a des retards de développement », a déclaré Sherri Personnes en 2018. «Je sais que Dieu a créé ce petit garçon, qui est si délicieux et spécial, et je dois l’accepter juste dans ses petites perfections imparfaites. Il est parfaitement imparfait à tous points de vue.

Après le divorce de Sherri et Jeffrey en 2009, ils se sont engagés dans une bataille dramatique pour la garde en 2014. Jeffrey a déposé une requête à l’époque pour la garde physique temporaire de Jeffrey Jr, affirmant que Sherri le négligeait en raison de son emploi du temps chargé. Cependant, un juge a finalement statué en faveur de Sherri, et elle est depuis lors une mère aimante pour son fils. Par exemple, Sherri a expliqué en 2022 comment le fait de déménager à New York pour son talk-show affecterait Jeffrey Jr.

« Cela a été difficile pour moi de le laisser sauter parce que je veux le protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal », a-t-elle écrit à côté d’un cliché du duo mère/fils. « Mais alors qu’il me dit au revoir et se dirige vers le train A pour le Queens avec ses amis pour voir jouer les Mets, je dis une prière à Celui qui l’a créé pour qu’en déployant ses ailes, Dieu soit là pour l’attraper, » a ajouté Sherri. « Ce monde est cruel mais je sais que Dieu connaît Jeffrey bien mieux que moi et j’ai confiance que dans les paramètres de ses ‘besoins spéciaux’, il s’épanouira. »

Sherri a un deuxième fils, Lamar Jr.., 8 ans, avec son deuxième ex-mari, écrivain Lamar Sally. Lamar Jr. a été conçu en utilisant le sperme de Sally et un ovule de donneur, donc Sherri n’est techniquement pas biologiquement lié à l’enfant. Lamar Jr. a été élevé par son père, et Sherri ne l’a jamais rencontré, selon Personnes.

