Sherri Shepherd dit qu’elle a subi une réduction mammaire pour dormir sur le ventre – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Sherri Berger a tout mis sur la table pour les fans lors de l’épisode du lundi 18 septembre de son talk-show éponyme ! « Je suis tellement excitée parce que quelque chose de vraiment important m’est arrivé cet été et j’ai promis de le révéler aujourd’hui », a-t-elle déclaré sous les acclamations du public, tout en portant une robe boutonnée rose vif et plongeante.

« Tout au long de ma carrière, j’ai reçu tellement de commentaires sur mon corps et beaucoup d’entre vous n’arrêtaient pas de dire : ‘Sherri, tu es trop lourde.’ Et je recevais des commentaires du genre : « Si tu venais de te faire refaire les seins, tout serait équilibré », a-t-elle déclaré en révélant qu’elle avait subi une réduction mammaire le 13 juillet. « Alors devinez quoi ? » elle a continué. « J’ai fait mes seins! »

Elle était visiblement ravie des résultats et s’est réjouie de cette expérience après s’être levée pour danser et montrer son nouveau physique. « Merci! J’ai subi une réduction mammaire cet été et dans la saison 2, tout va être plus gros, sauf ces seins », a-t-elle déclaré. « Pour être clair, je n’ai pas eu ce travail de seins à cause de tous les commentaires. J’ai eu ce boulot parce que je voulais juste voir ce que ça faisait de dormir sur le ventre », a plaisanté l’animateur de talk-show.

La radieuse maman de deux enfants se souvient également d’avoir essayé de « cacher » ses seins tout au long de l’été. « Tout au long de l’été, j’ai essayé de les cacher, j’ai même fait une vidéo avec ma maquilleuse nominée aux Emmy. Rodney John, et j’étais tout couvert ! elle a divulgué un défi de danse viral qu’ils avaient réalisé. « J’étais recouverte de bandages, j’avais mes vêtements de compression, je pouvais à peine bouger, mais si nous ne relevions pas ce défi de danse, ce serait fini ! Il fallait donc le faire, et je portais de gros vêtements, comme une femme enceinte essayant de cacher son baby bump.

Pourtant, a-t-elle avoué, cela en valait la peine. « Je suis tellement heureuse de l’avoir fait », a-t-elle partagé. « Parce que j’étais un 42DD. »