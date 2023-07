Nous vous voyons, Sherri !

Sherri Berger a apporté le soleil aux étoiles Mission : Impossible – À l’estime, première partie première au Lincoln Center inondé de ventilateurs à New York.

L’adorable animatrice de talk-show a brillé dans une robe vibrante sur le tapis rouge animé où Croisière Tom et tout le casting était tout sourire avant la sortie du blockbuster le plus en vogue de cet été.

D’autres vedettes sur le tapis comprenaient un fondant de culotte émergent Greg Tarzan Davis et superstar de TikTok Khaby Lamé qui avait l’air pimpant dans un look de smoking classique.

Dans Mission : Impossible – À l’estime, première partieEthan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Avec le contrôle de l’avenir, le destin du monde en jeu et les forces obscures du passé d’Ethan qui se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence.

Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est contraint de considérer que rien ne compte plus que sa mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.

Découvrez la bande-annonce finale ci-dessous:

Dirigé par Christophe McQuarriele blockbuster acclamé par la critique met en vedette Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Fergusson, Vanessa Kirby, Esaï Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henri Czerny, Karité Whigham, Greg « Tarzan » Davis, Charles Parnel, Frédéric Schmidt, Cary Elwes, Marc Gatiss, Indira Varmaet Rob Delaney.

« Idéalement, j’aurai fait deux films que vous pourrez regarder seuls ou ensemble », a déclaré McQuarrie dans un interview avec Collisionneur. Nous ne voulons jamais que vous ayez à quitter le film dans lequel vous êtes pour vous souvenir d’un autre film. Nous avons fait la même chose avec Top Gun : Maverick. Nous l’avons fait avec toutes les missions que nous avons faites. Nous voulons vous garder immergé dans le film. C’est une grande ligne rouge pour nous.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie ouvre en salles le 12 juillet 2023.