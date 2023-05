Sherrard donne à Princeton une autre défaite finale régionale serrée – Shaw Local

PRINCETON – Broc DeHamer était certes un peu nerveux en se dirigeant vers le marbre avec le match en jeu pour ses Sherrard Tigers lors du championnat régional de classe 2A de Princeton samedi.

Il est venu dans l’embrayage, délivrant un simple de deux points et deux points au champ gauche pour donner à Sherrard une avance de 3-2 sur l’hôte Princeton Tigers en fin de sixième manche.

Le lanceur de Sherrard Maddux Harksen s’est retiré d’un bourrage à deux retraits et chargé de buts au septième pour envoyer Sherrard à un championnat régional répété.

« J’avais un peu peur au début. Mais je suis resté fidèle et j’ai frappé aussi fort que possible », a déclaré DeHamer. « En gros, je reste confiant et je déchire le ballon. »

Princeton a menacé lors de sa dernière présence au bâton, chargeant la base avec deux retraits en début de septième.

Augie Christiansen a déchiré un simple à droite et a volé le deuxième. Jordan Reinhardt a fait match nul sur balles et Ryan Brucker a été touché par un lancer pour la deuxième fois pour les charger. Le lanceur Danny Cihocki a rebondi sur le joueur de troisième but de Sherrard Garret Woodward, qui a battu Reinhardt dans le sac pour la force de mettre fin au match et d’envoyer Sherrard danser.

« Cela signifie simplement beaucoup. Ces gars-là ont beaucoup travaillé. Ils aiment concourir tous les jours. Nous avons dû nous ressaisir un peu aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur de Sherrard, Nick Basala. «Danny (Cihocki) a lancé un sacré match. Donc, juste pour le moudre, obtenir des opportunités, en profiter, cela signifie simplement beaucoup pour ces enfants qu’ils se sont battus comme ça et qui sont sortis vainqueurs.

C’était une finale trop familière pour l’entraîneur de Princeton, Wick Warren, dont les Tigers ont perdu trois finales régionales en quatre saisons par un total de sept points.

« Je commence à en avoir assez de ces matchs serrés », a déclaré Warren. « C’est le troisième championnat que je perds – 2-1 contre Hall (en 2019), 8-3 contre Rock Falls (2021) et maintenant ça, 3-2. C’était un bon match de balle. Ils ont tendance à être de bons jeux de balle. Ils vont être serrés. Vous ne pouvez rien reprocher… nous n’avons tout simplement pas réussi.

Princeton senior Augie Christiansen se glisse pour une course Tiger en troisième manche après avoir doublé lors du match de championnat régional de samedi à Prather Field. Sherrard a gagné 3-2. (Mike Vaughn)

Augie Christiansen, qui a mené son équipe avec deux coups sûrs, a déclaré que c’était une défaite difficile.

« (Nous) avons commencé à chaud. Si nous aurions pu capitaliser, cela ne s’est pas produit. Ils ont mis quelques tubes ensemble. Trois coups sûrs, ce n’est pas beaucoup. Ce n’est rien. Danny a jeté son cul », a-t-il déclaré. «Nous sommes entrés dans le jeu en sachant que ces matchs allaient être des matchs serrés à faible score. Nous savions que ça allait être un combat de chiens et c’est exactement ce que c’était. Cela n’a pas joué en notre faveur. Nous ne pouvons rien y faire maintenant. Cela fait partie du jeu. »

Princeton (15-7) a réussi deux points sur un coup sûr en troisième manche pour prendre une avance de 2-0.

Augie Christiansen a débuté avec un double profond au champ droit. Brucker a été touché par un lancer avec un retrait et a volé le deuxième. Le lancer du receveur Aiden Switzer au deuxième a navigué dans le champ central lorsque les joueurs de champ intérieur de Sherrard ont eu une mauvaise communication, permettant à Christiansen de rentrer chez lui.

Après que Cihocki ait pris la deuxième place, Ace Christiansen a atteint une erreur dans le champ, marquant Brucker pour porter le score à 2-0.

Cette avance semblait avoir été suffisante pour Cihocki, l’as des Tigers, qui a retiré cinq frappeurs au cours des quatre premières manches.

Sherrard a coupé l’avance de moitié avec un point après une première marche vers Holland Anderson. Il a volé le deuxième, a pris le troisième sur un retour à Cihocki et a marqué sur un terrain sauvage.

Woodward a marqué un simple et Davis a marqué un retrait en fin de sixième. Un lancer sauvage a envoyé les deux coureurs de base de Sherrard en position de score, amenant DeHamer au marbre. Après avoir soutenu le voltigeur de centre de Princeton Noah LaPorte à la clôture lors de son dernier match au bâton en quatrième, DeHamer a déchiré une ligne à gauche sur un compte de 1-1, marquant à la fois Woodard et Davis.

« Broc a eu un petit plongeon au milieu de la saison, mais il revient », a déclaré Basala. «Nous pensions que ses premiers coups étaient au bâton, il était bloqué sur l’approche et ne pensait pas qu’il se faisait trop berner et il a réussi un gros coup sûr pour nous. Un travail exceptionnel de sa part.

Cihocki, qui lancera pour Lake Land College à Mattoon l’année prochaine, n’a accordé que trois coups sûrs avec 11 retraits au bâton lors de sa dernière apparition dans Tiger blues.

«Danny a eu 11 retraits au bâton et seulement trois coups sûrs. Deux des trois courses étaient (après) des promenades. Les deux seules marches qu’il a eues et ils ont fini par marquer », a déclaré Warren.

Sherrard (24-6) affrontera Macomb (18-11) dans la section de classe 2A de Knoxville à 16h30 mercredi.