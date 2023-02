Sherlyn Chopra RÉAGIT au vilain combat de Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani; l’appelle un frère et une personne triée

Sherlyn Chopra et Rakhi Sawant eu une vilaine bagarre il y a quelques semaines. Et Rakhi a également été arrêté par la police pour la même raison. Cependant, elle a été libérée sous caution. Rakhi avait lancé de nombreuses allégations contre Sherlyn, mais il semble que l’eau soit sous le pont maintenant. Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani ont eu une affaire judiciaire dans laquelle Rakhi a accusé Adil de la harceler. She Rakhi a récemment remercié Sherlyn devant les médias et l’a remerciée de lui avoir apporté son soutien et de lui avoir également donné la motivation d’avancer dans la vie. Et maintenant, Sherlyn Chopra a réagi à la vilaine bataille de Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani dans les médias et devant les tribunaux. Sherlyn dit qu’elle considère Adil comme son frère.

Sherlyn Chopra RÉAGIT au combat de Rakhi et Adil

Entertainment News a été plein de mises à jour sur l’affreux combat de Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani. Rakhi a partagé tous les détails de l’affaire dans les médias. Sherlyn Chopra, qui a récemment eu un entretien avec le duo, a maintenant réagi à leur combat. Sherlyn dit qu’après avoir interagi avec Adil lors de son combat avec Rakhi, elle a trouvé qu’Adil était une personne très triée. Sherlyn lui avait demandé comment il s’était retrouvé dans ce pétrin.

Sherlyn Chopra dit qu’ils devraient laver leur linge sale en public. Sherlyn ajoute également que si Adil a fait le mal comme le prétend Rakhi Sawant, alors il devrait accepter son erreur. Cependant, elle ajoute que si Adil ne se trompe pas, il devrait révéler la raison du malentendu devant tout le monde. Sherlyn souhaite qu’ils s’arrangent tous les deux bientôt.

Regardez la vidéo de la RÉACTION de Sherlyn Chopra au combat de Rakhi-Adil ici :

Rakhi Sawant a récemment partagé dans sa vidéo que Sherlyn l’avait motivée. Rakhi a affirmé qu’elle avait été émue par les paroles de Sherlyn et qu’elle lui en était extrêmement reconnaissante. Elle a ensuite remercié a déclaré qu’elle se concentrerait désormais sur le bon travail comme avant.