Sherlyn Chopra pense que le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, est “suljha hua insaan”, se demande “kaise phas gaya woh”

Jeudi, Sherlyn Chopra s’est ouverte sur le mariage troublé de Rakhi Sawant-Adil Durrani et a même partagé son point de vue sur la garde à vue d’Adil. Selon les rapports de Times Now, Adil Durrani a été envoyé à la prison d’Arthur Road jusqu’à lundi dans l’affaire d’agression.

Le photographe Varinder Chawla a partagé une vidéo de Sherlyn partageant son point de vue sur le fiasco. “Inn dono ke baare mien kya kahu, par itna main zaroor keh sakti hoon Adil ke saath poste de police mein waqt bita ke ki woh banda suljha hua hai. Pata nahi kaise woh iss jhamle mein phas gaya (je ne peux pas dire grand-chose à leur sujet , mais quand j’ai interagi avec lui au poste de police, je l’ai trouvé sensé. Je me suis demandé comment il s’était retrouvé piégé dans cette situation). Elle a continué et s’est moqué de Rakhi d’une manière subtile, “Maine usse mooh par kaha tha ki ‘kaha aa gaye tum, kaise phas gaye tum’ (je lui ai dit sur son visage que ‘tu as l’air sensé pourquoi es-tu resté coincé là-dedans’) .”

Sherlyn a en outre ajouté qu’elle considérait Adil comme son frère et qu’elle n’était pas satisfaite de tout ce qui se passait entre lui et Rakhi. Chopra a déclaré que si Adil est coupable, il devrait accepter son erreur. Mais, s’il n’est pas coupable, alors il devrait sortir et exposer ce qui s’est exactement passé.

Voici la vidéo complète





Hier, Rakhi a mis en ligne une vidéo sur son Instagram, dans laquelle elle filme Adil, et sa voix pouvait être entendue derrière la caméra. Selon la vidéo partagée par Rakhi, son mari a avoué qu’il lui avait pris de l’argent. Sawant lui a demandé: “Quand rendez-vous 1,50 crore de roupies, que vous m’avez pris? Adil a répondu en disant qu’il avait investi l’argent et qu’il reviendrait” avec des bénéfices dans les quatre mois “.

Rakhi, cependant, a rejeté le profit et a exigé son montant principal en disant: “Meri mehnat ki kamaai hai, kisi r *** i ki kamaai nahi. Maine apni jewar bech ke diye hai (C’est mon argent durement gagné. J’ai vendu mon bijoux pour vous donner de l’argent). Adil Durrani et Rakhi Sawant se sont mariés en secret en mai 2022.