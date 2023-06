Sherlyn Chopra jouera le rôle principal dans Paurashpur 2 d’ALTT, espère que le public embrassera sa nouvelle équipe

Dans la suite très attendue du drame costumé populaire et audacieux sur ALTT, Paurashpur 2, l’actrice vive Sherlyn Chopra a été choisi pour incarner le personnage de Rani Snehlata. Cette série se penche sur les thèmes du pouvoir, de la dynamique des sexes, du sacrifice et des conséquences de l’ambition.

ALTT, une plate-forme de streaming populaire, a choisi la séduisante et impertinente Sherlyn Chopra pour diriger sa prochaine série en ligne, Paurushpur-2. La série originale, Paurashpur, a fait sensation avec son intrigue non conventionnelle et son scénario audacieux. Il a joué. Milind Soman en tête. Avec Sherlyn en tête, la suite qui sortira bientôt devrait repousser encore plus les limites.

Paurashpur-2 est un drame costumé captivant qui se déroule dans un royaume fictif où le pouvoir, la trahison et la prophétie façonnent le destin de l’empire. La nouvelle saison explore les thèmes du pouvoir, de la dynamique des sexes, du sacrifice et des conséquences de l’ambition. Il emmène les téléspectateurs dans un voyage captivant à travers le monde perfide des intrigues de palais, où la loyauté est mise à l’épreuve, les alliances sont brisées et la poursuite du pouvoir ne connaît pas de limites.

Une Sherlyn Chopra ravie a partagé son enthousiasme après la signature de l’accord. Elle a déclaré: «Je suis ravie de faire partie de la grande série dramatique costumée Paurashpur. Ce projet me permet de m’aventurer dans des territoires inexplorés, tant en termes de caractère que d’apparence. J’espère que le public embrasse et apprécie cette nouvelle facette de moi, alors que je donne vie de tout mon cœur à cette histoire captivante de révolution et d’autonomisation.

M. Vivek Koka, directeur commercial d’ALTT, a déclaré : « Paurashpur 2 est notre précieuse propriété intellectuelle, et nous sommes ravis d’étendre cette franchise à une nouvelle saison. Nous sommes ravis de voir Sherlyn dans le rôle principal, car elle incarne vraiment l’essence d’une reine mystérieuse et enchanteresse de Paurashpur. Après Paurashpur 2 avec Sherlyn Chopra, la programmation à venir d’ALTT comprend 8 émissions mettant en vedette certains des noms les plus connus de l’industrie.