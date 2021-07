New Delhi : le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, restera en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir. (19 juillet 2021).

Avec son arrestation, une fois de plus le ventre noir de Bollywood est sous le scanner. Après que Gehana Vasisth ait soutenu l’homme d’affaires et déclaré qu’ils préféraient faire de l’érotisme et non du porno, Poonam Pandey a récemment partagé sa version de l’histoire.

Maintenant, l’actrice modèle Sherlyn Chopra a publié sa déclaration vidéo sur L’affaire des films pornographiques de Raj Kundra. Sherlyn a révélé qu’en fait, elle était la première personne à faire sa déclaration à la cybercellule du Maharashtra.

Sa vidéo a été partagée en ligne par FilmyCook – une page de films et de mèmes sur Instagram :

Dans la déclaration vidéo donnée, Sherlyn a ajouté qu’elle était celle qui avait informé la cybercellule du Maharashtra d’Armsprime, la société liée à Raj Kundra dans l’affaire de l’application porno.

Sherlyn Chopra a également fait une fouille indirecte à Poonam Pandey. Sans prendre son nom, Sherlyn a déclaré que contrairement à ceux qui disent que « son cœur va à Shilpa Shetty et à ses enfants », elle n’est pas allée dans la clandestinité ou n’a pas disparu. La déclaration « de tout cœur à… » a été faite par Poonam Pandey après avoir appris l’arrestation de Kundra.

Au moins 11 personnes, dont Raj Kundra, ont été arrêtées dans cette affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).