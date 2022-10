Sherlyn Chopra demande à Salman Khan d’être son «bhaijaan» et de prendre position pour elle sur Sajid Khan [Watch Video]

Sherlyn Chopra demande à Salman Khan : Depuis le jour où Sajid Khan est entré dans Bigg Boss 16, il fait la une des journaux. Il a été accusé d’un moment #MeToo. Sherlyn Chopra une fois de plus après la mort de Sajid Khan, mais cette fois, elle s’en est également pris aux fabricants de Salman Khan et de Bigg Boss. Dans une interview, Sherlyn Chopra a demandé à Salman Khan d’être son “Bhaijaan” et lui a demandé de l’aider et de “Prendre position” pour elle. Sherlyn a également demandé aux créateurs de Bigg Boss, “Comment peuvent-ils inviter un agresseur dans la maison BB 16?” Sherlyn a également demandé à Salman Khan de laisser Sajid Khan sortir de la maison Bigg Boss 16. Dans cette vidéo, nous montrons la conversation complète de Sherlyn Chopra. Regardons ce qu’elle a à dire dans une interview. Regarder la vidéo.