Sherine Singh, la célébrité de ‘Bedardi Se Pyaar Ka’, sera-t-elle vue dans ‘Bigg Boss 15’ ? Lisez la suite pour en savoir plus

L’une des émissions de téléréalité les plus controversées mais passionnantes de l’Inde, » Bigg Boss « , a gagné des millions de cœurs au cours des dernières années. Les créateurs de l’émission ont fait un effort constant pour réunir certains des meilleurs et des plus divertissants des candidats sous un même toit. Et pour ‘Bigg Boss 15’, alors que certains noms ont déjà fait le tour de l’actualité, quelques célébrités ont manifesté leur intérêt à faire partie de l’émission.

Saison 15 de « Bigg Boss ; arrive bientôt et le public a déjà commencé son compte à rebours.

Sherine Singh, originaire de Mumbai, a récemment montré beaucoup d’enthousiasme. Vu pour la dernière fois dans le clip ‘Bedardi Se Pyaar Ka’, chanté par Jubin Nautiyal et mettant également en vedette l’acteur Gurmeet Choudhary, Sherine Singh a récemment révélé qu’elle voulait faire partie de l’émission de téléréalité.

Dans une récente interview, Sherine a déclaré: « J’aimerais vraiment faire partie de l’émission. Cette émission est la préférée de l’Inde depuis plus d’une décennie maintenant. L’excitation, le drame et le divertissement ont fait de l’émission la préférée du public. Être une partie de cette émission va en fait changer la donne pour moi. Je pourrai montrer mon talent devant des milliards de personnes qui regardent là-bas. «

Pour les non avertis, « Bigg Boss 15 » aura des célébrités, ainsi que des roturiers, participant à l’émission animée par Salman Khan.

Pendant ce temps, l’une des célébrités qui a confirmé avoir été approchée pour « Bigg Boss 15 » est Neha Marda de la renommée de « Balika Vadhu ».

Au cours d’une interaction avec ‘Saas, Bahu Aur Betiyaa’, Neha a déclaré : fais le spectacle en pensant que je ne pourrai pas le faire. Je pensais que je ne pourrais pas rester enfermé sans contact avec personne. Je pensais qu’un spectacle comme » Bigg Boss » ne valait pas la peine mais maintenant la situation dans laquelle nous tournons, on a l’impression d’être sur ‘Bigg Boss’. »

Marda a en outre révélé qu’elle se considérait comme une gagnante potentielle. Neha a déclaré: « Je pense qu’après cette expérience, si je vais à ‘Bigg Boss’, je serai un concurrent sérieux. Si je vais à Bigg Boss, je peux gagner le spectacle. »