Sherika De Armas, ancienne candidate à Miss Monde, est décédée à 26 ans

L’ancienne candidate de Miss Monde Sherika De Armas, qui représentait l’Uruguay au concours Miss Monde en 2015, est décédée le 13 octobre à l’âge de 26 ans après son combat contre le cancer du col de l’utérus, selon un article du journal. Poste de New York. Mme De Armas avait suivi un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie.

Sa mort a provoqué une onde de choc en Uruguay et dans le monde entier. « Vole haut, petite sœur. Toujours et pour toujours », a déclaré son frère, Mayk’ De Armas, sur les réseaux sociaux. Miss Univers Uruguay 2022, Carla Romero, a déploré que Mme De Armas soit « trop ​​évoluée pour ce monde. L’une des plus belles femmes que j’ai jamais rencontrées dans ma vie ».

« Je me souviendrai toujours de toi, non seulement pour tout le soutien que tu m’as apporté et combien tu voulais me voir grandir, mais pour ton affection, ta joie, les amis que nous avons partagés et qui restent avec moi aujourd’hui », Lola de los Santos , Miss Uruguay 2021, a déclaré en lui rendant hommage.

La jeune femme de 26 ans ne figurait pas dans le top 30 du concours Miss Monde 2015 organisé en Chine. Cependant, elle était « l’une des six seules jeunes de 18 ans à participer » au concours.

Dans une interview accordée à NetUruguay à l’époque, elle a déclaré. « J’ai toujours voulu être mannequin, que ce soit mannequin de beauté, mannequin publicitaire ou mannequin de défilé. J’aime tout ce qui touche à la mode et je pense que dans un concours de beauté, le rêve de toute fille est d’avoir l’opportunité de participer à Miss Univers. . Je suis très heureux de pouvoir vivre cette expérience pleine de défis. »

Elle avait également lancé sa ligne de maquillage et vendu des produits liés aux cheveux et aux soins personnels connus sous le nom de Shey de Armas Studio. Le mannequin a également consacré son temps à la Fondation Perez Scremini, qui soigne les enfants atteints de cancer.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus répandu chez les femmes. « En 2018, environ 570 000 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus dans le monde et environ 311 000 femmes sont décédées de la maladie. Des approches efficaces de prévention primaire (vaccination contre le VPH) et secondaire (dépistage et traitement des lésions précancéreuses) permettront de prévenir la plupart des cas de cancer du col de l’utérus. » ils ont dit sur le site Web.