Sheriff: Un homme déclenche des incendies de forêt, détenu par des habitants de l’Oregon

SALEM, Oregon (AP) – Un homme qui aurait déclenché des incendies de forêt dans un coin reculé et boisé de l’Oregon a été appréhendé par trois résidents locaux et attaché à un arbre jusqu’à l’arrivée de la police, a déclaré mardi un shérif.

Les autorités fédérales, étatiques et de comté ont répondu lundi à un appel radio d’un employé du Bureau of Land Management des États-Unis qui a signalé qu’un homme marchait le long d’une route de gravier et mettait le feu, dans la forêt à environ 25 miles au nord-ouest de Grants Pass. Les équipes au sol, assistées de résidents locaux, et trois hélicoptères ont rapidement maîtrisé les deux incendies, a déclaré le shérif du comté de Curry, John Ward.

Pendant ce temps, trois résidents locaux ont localisé le suspect marchant sur la route près des incendies et l’ont arrêté.

“Il a été rapporté que le suspect est devenu très combatif avec les trois résidents et a dû être attaché à un arbre pour le maîtriser”, a déclaré Ward dans un communiqué. «Une équipe d’ambulances a été invitée à intervenir en raison de blessures que le suspect aurait apparemment subies en tombant.

Après avoir été soigné dans un hôpital pour ses blessures, Trennon Smith, 30 ans, de Veneta, Oregon, était détenu mardi dans la prison du comté de Curry pour incendie criminel et brûlure imprudente, a déclaré le shérif John Ward. Les documents judiciaires ne précisent pas s’il a un avocat. La caution a été fixée à 100 000 $.

La zone où les incendies se sont produits n’est accessible que par les routes Rogue River ou Forest Service et BLM. Des lodges sont à proximité dans la région reculée, utilisés par les chevrons et les pêcheurs.

“Les actions rapides pour éteindre les incendies ont très certainement évité une catastrophe et sauvé des vies”, a déclaré Ward. “Si les incendies n’avaient pas été maîtrisés et s’ils étaient devenus incontrôlables, ils auraient pu empêcher tous les résidents et visiteurs d’avoir une issue de secours.”

Andrew Selsky, l’Associated Press