Cristiano Ronaldo a marqué son premier but de la saison et son tout premier but en Ligue Europa alors que Manchester United battait le shérif Tiraspol 2-0 en Moldavie jeudi.

Ronaldo, qui n’a pas débuté en Premier League depuis la défaite 4-0 de United contre Brentford le 13 août, n’a commis aucune erreur lors de la conversion d’un penalty à la 39e minute après que Diogo Dalot a été victime d’une faute dans la surface.

À ce moment-là, les visiteurs étaient déjà un but pour le bien. Jadon Sancho a mis United sur la voie de la victoire avec une finition intelligente après 17 minutes.

Le but était le troisième de la saison de Sancho et est survenu le jour où il a été exclu de la dernière équipe anglaise de Gareth Southgate avant la Coupe du monde.

La victoire était indispensable pour l’équipe d’Erik ten Hag après avoir perdu son match d’ouverture de la Ligue Europa 1-0 à domicile contre la Real Sociedad la semaine dernière. United occupe désormais la deuxième place derrière l’équipe de LaLiga dans le groupe E, avant leur double tête contre l’équipe chypriote Omonia Nicosia.

Cristiano Ronaldo célèbre après avoir marqué son premier but de la saison contre le shérif Tiraspol. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Sancho aurait pu avoir un deuxième but pour lui-même peu de temps avant que Ronaldo ne double la mise, mais le défenseur du shérif Stjepan Radeljic l’a refusé avec un bon dégagement glissant hors de la ligne de but.

Man United n’a cependant pas fait les choses à sa manière contre les champions de Moldavie. Le shérif s’est bien acquitté au début et a failli égaliser lorsque l’attaquant Iyayi Atiemwen a réussi un tir de 25 mètres juste à côté du poteau de David de Gea.

Pourtant, la plus grande qualité résidait clairement chez les visiteurs. Et cette capacité a brillé sur le premier but alors que Christian Eriksen a couronné un beau mouvement de passe en choisissant superbement Sancho, qui a mal pris un défenseur avant de trouver le coin inférieur du filet.

Après que Dalot ait été maladroitement déclenché par Patrick Kpozo, Ronaldo a ensuite eu la chance de mettre fin efficacement au match en tant que concours avant la mi-temps. Le joueur de 37 ans a marqué son penalty au centre pour le 699e but de son illustre carrière, produisant un sourire rare dans ce qui a été un début de saison difficile.