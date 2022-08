Shérif : Une fille captive s’échappe de chez elle ; la police trouve 2 corps

DADEVILLE, Ala. (AP) – Une fillette de 12 ans détenue en captivité dans une résidence rurale de l’Alabama s’est échappée et a été découverte marchant le long d’une route, déclenchant une enquête qui a conduit la police à découvrir deux corps en décomposition à la maison où elle avait été détenue , ont annoncé mardi les autorités.

José Paulino Pascual-Reyes, 37 ans, a été emprisonné pour enlèvement, a déclaré le shérif du comté de Tallapoosa, Jimmy Abbett, lors d’une conférence de presse. Le procureur de district Jeremy Duerr a déclaré que «plusieurs» accusations supplémentaires de meurtre qualifié étaient probables.

Un automobiliste traversant une zone résidentielle rurale a repéré un enfant sur la route lundi matin et s’est arrêté, ont annoncé les autorités. Les archives judiciaires indiquent que l’enfant avait été drogué et ligoté mais a réussi à s’échapper, a rapporté WSFA-TV.

Le conducteur a pris la fille et a appelé le 911, déclenchant une enquête et une perquisition qui ont conduit les policiers à trouver deux corps en décomposition à l’intérieur de la résidence où vivait Pascual-Reyes et où la fille était censée être détenue, a déclaré Abbett. D’autres personnes vivaient à la résidence, mais personne d’autre n’était là lorsque la police est arrivée, a-t-il dit.

L’homme a été arrêté à Auburn, a déclaré Abbett. Les informations que la jeune fille aurait pu fournir aux autorités n’étaient pas claires, mais Abbett l’a qualifiée de héroïne.

La police n’a pas immédiatement divulgué les noms des personnes décédées ou une cause de décès, et les dossiers judiciaires n’incluaient pas le nom d’un avocat de la défense qui pourrait parler au nom de Pascual-Reyes.

Les autorités n’ont divulgué aucune information sur la jeune fille, y compris si elle avait une relation avec le suspect. Elle n’avait pas été portée disparue, a déclaré le shérif.

“Nous lui avons donné des soins médicaux”, a déclaré Abbett. “Elle est en sécurité maintenant, et nous voulons donc la garder ainsi.”

The Associated Press