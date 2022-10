Shérif : Un père a tué sa femme et ses parents alors que 4 enfants étaient à l’école

BUFFALO, NY (AP) – Un père de quatre enfants a tiré et tué sa femme et sa mère à différents endroits de New York avant de tuer son père et lui-même dans un champ de tir alors que ses enfants étaient à l’école, ont annoncé vendredi les autorités.

Les adjoints du shérif répondant à la plage extérieure à Newstead, au nord-est de Buffalo, ont retrouvé jeudi le corps d’Erik Bergum aux côtés de celui de son père, Mark Bergum. Mark Bergum tirait sur le champ de tir lorsque son fils est arrivé et s’est joint à lui, ont déclaré des responsables du comté d’Erie lors d’une conférence de presse.

“Le fils a en fait commencé à tirer sur le champ de tir, puis après avoir tiré sur le champ de tir, il est allé de l’avant et a tué son père”, a déclaré le procureur de district John Flynn.

L’enquête a conduit à la découverte des corps de l’épouse d’Erik Bergum, Mary Beth, et de sa mère, Nancy Bergum, dans deux maisons distinctes de la ville de Clarence, a déclaré le shérif John Garcia.

“Chaque fois que je recevais un appel, c’était déchirant”, a déclaré Garcia lors d’une conférence de presse, “quand la mère a été retrouvée morte, quand la femme a été retrouvée morte. Dieu merci, les enfants étaient à l’école.

Erik Bergum a décrit les meurtres dans une note trouvée dans sa voiture, indiquant qu’il avait planifié la fusillade, ont indiqué les autorités. La note ne comprenait pas de motif.

Les enquêteurs pensent que Bergum a d’abord tiré sur sa femme, puis s’est rendu chez sa mère et l’a tuée.

Garcia a qualifié de effrayant la façon dont Erik Bergum, après avoir tué les femmes, a pu se rendre au champ de tir rural et rejoindre son père à l’entraînement au tir avant de le tuer. Les meurtres-suicides sont souvent des crimes passionnels, a déclaré le shérif.

“Pour que cela soit planifié, nous pensons à ce matin, et pour lui, tirer réellement sur le champ de tir avec son fusil et avoir un grand groupement à 100 mètres manque de cette passion et c’est tellement calculateur”, a-t-il déclaré.

Flynn a déclaré que Mark Bergum avait dit plus tôt à un témoin du champ de tir que son fils venait le rejoindre et que le témoin s’était déplacé pour faire de la place.

“Rien n’indique que le père était au courant de ce que le fils venait de faire”, a déclaré Flynn.

Erik Bergum et un partenaire possédaient une entreprise de cinéma maison et de sécurité à domicile, ont indiqué les autorités. Bergum a été reconnu coupable de fraude à l’assurance pour délit lié à l’entreprise en 2011 et a été mis à l’épreuve.

Mary Beth Bergum était originaire du Maryland. Son père était en route vers l’ouest de New York vendredi, a déclaré Garcia.

