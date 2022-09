Shérif : Un homme a laissé des animaux morts au mémorial du massacre de Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un homme de Floride a été accusé d’avoir laissé des animaux morts à trois reprises lors d’un mémorial pour les 17 victimes du massacre de l’école de Parkland, ont annoncé vendredi des responsables.

Robert Mondragon, 29 ans, est détenu sans caution pour trois chefs d’accusation de dégradation d’un monument pour ses actions présumées à l’extérieur de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland et pour avoir violé la probation suite à une condamnation antérieure pour coups et blessures et attentat à la pudeur.

Les enquêteurs du shérif du comté de Broward ont déclaré que dans la nuit du 20 juillet, Mondragon avait mis un canard mort et ouvert sur le banc qui fait partie du jardin commémoratif à l’extérieur de l’école commémorant les victimes du massacre du 14 février 2018.

La nuit suivante, Mondragon a laissé un raton laveur mort sur le banc et le 31 juillet, il a laissé un opossum mort, ont déclaré les enquêteurs.

Après avoir été identifié comme suspect, un adjoint l’a arrêté et a trouvé du sang et des plumes dans sa voiture. Il aurait dit au député qu’il gardait un oiseau mort dans sa voiture parce qu’il aimait l’odeur. Il a été arrêté le 5 août.

Dans l’affaire précédente, il avait été reconnu coupable d’avoir approché une femme, de s’être exposé et d’avoir mordu un policier qui avait répondu.

Les archives de l’État montrent qu’en 2018, les autorités ont saisi des armes à Mondragon en vertu de la soi-disant loi du drapeau rouge de l’État. Cette loi, adoptée après la fusillade de Stoneman Douglas, permet aux forces de l’ordre de demander l’autorisation d’un juge pour saisir les armes à feu de personnes dont il peut être démontré qu’elles représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Le shérif de Broward, Gregory Tony, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que Mondragon avait effectué de nombreuses recherches informatiques sur les fusillades de la vieille école, ce qui lui fait craindre que Mondragon n’en ait planifié une lui-même.

“Il correspond à toutes les classifications à venir”, a déclaré Tony, selon le South Florida Sun Sentinel. “Nous avons eu de la chance, et la chance n’est pas une stratégie.”

Andrew Coffey, l’avocat de Mondragon, a déclaré que Mondragon “a eu une enfance troublée et traumatisante”. Il a déclaré que Mondragon était l’enfant victime d’un crime qui attend maintenant son procès, mais il a refusé de donner des détails.

Terry Spencer, l’Associated Press