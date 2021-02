MELBOURNE: La qualifiée Mayar Sherif a marqué un peu l’histoire lors du premier tour de l’Open d’Australie mardi lorsqu’elle est devenue la première Égyptienne à remporter un match du tableau principal lors d’un Grand Chelem.

La joueuse de 24 ans, qui a fait ses débuts au tableau principal du Grand Chelem à Roland Garros l’année dernière, a battu sa compatriote Chloe Paquet sur Court Six.

« De toute évidence, cela signifie beaucoup parce que finalement c’est une barrière que je devais franchir, une barrière mentale », a déclaré Sherif aux journalistes.

«Dans les conditions qui règnent ici, c’était très, très dur de s’y adapter, surtout d’y adapter mon jeu. Cela nous a pris du temps. Les courts sont plus rapides, la chaleur, tout se passe si vite, très dur pour contrôler le ballon.

«Très, très content de mon accomplissement et j’en veux plus. C’est tout. »

Sherif, qui est allée à l’université aux États-Unis et s’entraîne en Espagne, a déclaré qu’être une pionnière du sport égyptien avait été un facteur de motivation dans sa carrière.

«Je me sens très soutenu par le peuple égyptien, par mes partenaires, mes sponsors», a ajouté le numéro 131 mondial.

«Cela a été formidable, et honnêtement, cela me fait avancer et avancer parce que je sens qu’il y a tellement de gens derrière moi.

Sherif, qui s’est qualifiée à Dubaï avant de se rendre à Melbourne pour la quarantaine, a déclaré qu’elle était régulièrement reconnue dans les rues de son pays et espérait inspirer d’autres Egyptiens à croire qu’ils pouvaient réussir dans le tennis.

«Je veux qu’ils croient en eux-mêmes et me voient, me regardent et disent que nous pouvons être comme elle», a-t-elle ajouté.

«Quand quelqu’un me dit: ‘Oh, je souhaite un jour être comme toi’, je dis ‘Non, tu dois être meilleur, tu dois accomplir quelque chose de plus, tu dois aller plus loin’. »