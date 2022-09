COLUMBIA, SC (AP) – Un officier de police de Caroline du Sud a tiré et tué un homme qui a claqué sa voiture volée contre la porte de l’officier alors qu’il sortait pour tenter de l’arrêter après une poursuite de près de 30 minutes, a déclaré un shérif.

L’homme tué n’était pas armé, mais le shérif du comté de York, Kevin Tolson, a déclaré qu’il pensait que la fusillade de mardi était justifiée parce que le conducteur avait utilisé son véhicule comme arme.

« Il était certainement armé d’un véhicule. Lorsque vous prenez une balle de 2 500 livres et que vous percutez un adjoint qui se tient au sommet d’une porte, c’est le résultat final. Point final », a déclaré Tolson lors d’une conférence de presse.

Tyshawn Malik Benjamin, 25 ans, de Wendell, en Caroline du Nord, est décédé à l’hôpital, selon la coroner du comté de York, Sabrina Gast, qui n’a pas précisé combien de fois Benjamin a été abattu.

L’adjoint principal du comté de York, Korey Wedow, a tiré trois coups de feu sur Benjamin, selon la vidéo de la caméra du tableau de bord publiée par le bureau du shérif.

Wedow et un deuxième adjoint impliqué dans la poursuite n’ont pas été blessés, a déclaré Tolson.

La poursuite de 24 minutes et 15 miles (24 kilomètres) à travers le trafic aux heures de pointe a commencé dans un parking à Fort Mill, lorsque la police de Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré aux députés qu’une Hyundai volée environ trois heures plus tôt avait été localisée, a déclaré le shérif.

Benjamin est vu entrer et sortir de la circulation, allumer des feux rouges et parfois conduire sur l’épaule et l’herbe dans environ huit minutes de vidéo de tableau de bord publiée par le bureau du shérif.

Benjamin a ralenti jusqu’à s’arrêter deux fois avant la fusillade, dont une fois dans le parking d’un restaurant lorsque les deux agents ont tenté de l’enfermer, Wedow est sorti de son SUV, a pointé son arme sur Benjamin mais n’a pas tiré alors que le conducteur se serrait autour des véhicules. sans les toucher, selon la vidéo.

Deux minutes plus tard, Benjamin est entré dans le parking d’une pharmacie et les policiers l’ont de nouveau enfermé. Alors que Wedow sortait de son SUV de patrouille, Benjamin a brièvement mis sa Hyundai en marche arrière, puis a fait crisser ses pneus en heurtant la porte du SUV, selon la vidéo.

Wedow a tiré trois coups de feu, puis a appelé une ambulance et a cassé la vitre de la voiture avec sa matraque pour commencer les premiers secours sur Benjamin, a montré la vidéo.

La Division de l’application de la loi de l’État enquête sur la fusillade. Wedow, qui est député depuis quatre ans, est en congé payé et sera mis en service administratif lorsqu’il sera prêt à revenir, a déclaré Tolson.

Le shérif a déclaré qu’un examen interne aura également lieu, mais il pense initialement que ses adjoints étaient justifiés de poursuivre Benjamin pendant 25 minutes parce qu’ils ne savaient pas qui il était ou s’il fuyait peut-être un crime plus violent, ajoutant “nous ne sommes pas ne poursuivra pas des individus dangereux.

L’adjoint « n’a pas fait les choix de M. Benjamin. M. Benjamin a fait ces choix. L’adjoint Wedow défendait simplement sa vie », a déclaré le shérif. “Et en fin de compte, je préfère voir un adjoint rentrer chez lui dans l’exercice de ses fonctions plutôt que le méchant.”

Jeffrey Collins, l’Associated Press