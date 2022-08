Shérif : l’entraînement à la cible en état d’ébriété d’un homme tue un voisin

GAFFNEY, SC (AP) – Une femme regardant par la fenêtre de la cuisine de sa maison en Caroline du Sud a été tuée par un voisin en état d’ébriété tirant sur des cibles dans son jardin, ont annoncé les autorités.

Kesha Luwan Lucille Tate, 42 ans, a entendu plusieurs coups de feu vers 18h30 samedi et a été touchée à la poitrine par une balle alors qu’elle se rendait à une fenêtre de sa maison de Gaffney pour voir ce qui se passait, a déclaré le coroner du comté de Cherokee, Dennis Fowler, dans un communiqué. .

Elle est décédée chez elle avec ses enfants à proximité indemnes, ont déclaré des membres de la famille aux médias.

Nicholas Skylar Lucas, 30 ans, a été inculpé plusieurs heures plus tard d’homicide involontaire et de tir sous influence, ont déclaré les députés du comté de Cherokee. Il est resté en prison mardi et les dossiers n’ont pas indiqué s’il avait un avocat.

Tate s’est inquiétée des coups de feu près de chez elle pendant des mois, ont déclaré des membres de sa famille. Lucas vivait derrière Tate dans le quartier d’environ 30 maisons regroupées assez proches les unes des autres, ont-ils déclaré.

“Il est époustouflant qu’une personne pense que c’est bien de cibler ou de décharger une arme à feu à proximité de tant d’autres maisons dans un quartier”, a déclaré le shérif du comté de Cherokee, Steve Mueller.

S’il est reconnu coupable, Lucas risque jusqu’à cinq ans de prison pour homicide involontaire et jusqu’à deux ans pour délit de tir sous influence.

The Associated Press