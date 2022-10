Shérif : L’autopsie déterminera si des chiens ont tué le conducteur d’Amazon

EXCELSIOR SPRINGS, Mo. (AP) – Les enquêteurs tentent de déterminer si deux chiens ont causé la mort d’un conducteur d’Amazon dont le corps a été retrouvé dans la cour d’une maison dans le nord-ouest rural du Missouri.

Le shérif du comté de Ray, Scott Childers, a déclaré que les députés se sont rendus dans une maison à Excelsior Springs lundi soir après avoir signalé qu’un camion Amazon était garé au même endroit pendant environ deux heures, avec ses lumières allumées et son moteur en marche.

Le corps du conducteur a été retrouvé dans la cour devant la maison. Son nom n’a pas été diffusé.

Childers a déclaré que l’homme avait des blessures compatibles avec une attaque d’animal et que deux chiens agressifs – un berger allemand et un mastiff anglais – étaient à la maison. Cependant, une autopsie sera effectuée pour déterminer si les chiens ont causé la mort du conducteur, a-t-il déclaré.

Un adjoint a tiré et blessé le dogue parce qu’il était agressif envers les adjoints du shérif et les intervenants médicaux sur les lieux.

Les chiens sont rentrés dans la maison mais les députés ont pu les entendre aboyer et ont vu du sang sur la porte du chien.

Childers a déclaré que lui et les députés étaient entrés dans la maison et avaient tiré et tué les chiens afin de protéger les députés, le personnel médical et les détectives sur les lieux.

Les propriétaires étaient hors de la ville mais les chiens étaient gardés, a déclaré le shérif.

Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il était “profondément attristé” par la mort du conducteur et qu’il aidait les forces de l’ordre dans l’enquête.

Excelsior Springs se trouve à environ 50 kilomètres au nord-est de Kansas City.

