Shérif: l’adjoint a été tué par balle dans un accident “évitable”

PALM BAY, Floride (AP) – Un adjoint a tiré et tué par erreur son colocataire, qui était également adjoint, alors que les deux hommes prenaient une pause pour jouer à un jeu en ligne avec des amis alors qu’ils n’étaient pas en service, a déclaré un shérif de Floride.

Le shérif du comté de Brevard, Wayne Ivey, a qualifié la fusillade d ‘”accident extrêmement stupide et totalement évitable” dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dimanche après-midi dans laquelle il a annoncé que l’adjoint Andrew Lawson, 23 ans, était accusé d’homicide involontaire.

L’adjoint Austin Walsh, 23 ans, est décédé sur les lieux de leur appartement à Palm Bay tôt samedi matin.

Les colocataires avaient pris une pause pour jouer au jeu en ligne et étaient en train de parler lorsque Lawson a sorti une arme qu’il croyait avoir déchargée et l’a pointée “en plaisantant” sur Walsh, a déclaré le shérif. Une balle a tiré et a touché Walsh.

Lawson a immédiatement appelé le 911 et a été “désemparé” et “dévasté” lorsque les premiers intervenants sont arrivés, a déclaré Ivey. Lawson a pleinement coopéré à l’enquête, qui a été menée par le Florida Department of Law Enforcement et le Palm Bay Police Department.

Ivey a déclaré que Lawson et Walsh étaient les meilleurs amis et colocataires.

“Mes amis, cet incident inutile et totalement évitable a non seulement coûté la vie à un jeune homme et député incroyable, mais il a également changé à jamais la vie d’un autre bon jeune homme qui a pris une décision extrêmement mauvaise et imprudente”, a déclaré Ivey.

Le shérif a déclaré que Walsh travaillait pour l’agence depuis l’âge de 18 ans.

“Austin était un enfant formidable, et nos cœurs sont brisés par sa perte. Il manquera profondément à notre agence, à notre communauté et nos prières accompagnent sa famille », a déclaré Ivey.

Lawson a été emmené à la prison du comté de Brevard avec un mandat «sans caution», a déclaré le shérif. On ne sait pas immédiatement s’il a un avocat qui peut parler en son nom.

Le shérif a qualifié Lawson de “garçon formidable qui a malheureusement pris une décision horrible et irresponsable qui a à jamais touché tant de gens”.

The Associated Press