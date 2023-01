Shérif du Michigan : un homme a tiré sur sa famille avant de se suicider

PULLMAN, Michigan (AP) – Les enquêteurs d’un bureau du shérif du Michigan pensent qu’un homme a tué par balle ses deux enfants et leur mère avant de se suicider, ont annoncé samedi les autorités.

Dans un communiqué, le bureau du shérif du comté d’Allegan a déclaré que les policiers avaient trouvé les quatre morts dans une maison du canton de Lee samedi après-midi.

Un oncle de la femme a appelé la police après être allé voir la famille et a déclaré l’avoir vue sans réaction à travers une fenêtre, selon le communiqué.

Le bureau du shérif a identifié les victimes comme étant Cindy Clouse, 35 ans, et deux enfants, âgés de 10 et 13 ans. Le communiqué indique que la police pense que Roger Kyle Hagger, 34 ans, a tiré sur Clouse et leurs enfants avant de se suicider, mais n’a pas fourni plus de détails. sur la poursuite de l’enquête.

Un voisin a déclaré à WOOD-TV qu’il avait entendu plusieurs coups de feu samedi vers midi et avait supposé qu’ils provenaient de quelqu’un qui chassait jusqu’à ce qu’il voie les voitures du shérif dans la région.

“C’est une chose horrible, horrible”, a déclaré le voisin Kevin Hejtmancik. “Vous en entendez parler, vous ne pensez jamais que cela va arriver de l’autre côté de la route.”

The Associated Press