Shérif de Floride : les cambrioleurs appellent le 911 pour obtenir de l’aide pour déplacer des objets

POINCIANA, Floride (AP) – Deux personnes en Floride ont été arrêtées après que l’une d’entre elles ait appelé le 911 pour obtenir de l’aide pour déplacer leurs affaires d’une maison qu’elles cambriolaient, ont annoncé les autorités.

Les députés ont répondu à une maison samedi après qu’un appel au 911 a été passé, mais personne n’a parlé, a déclaré le bureau du shérif du comté de Polk. À la maison, les députés ont conclu que personne n’y vivait, mais ils ont trouvé un suspect et sa petite amie à l’intérieur de la maison après y être entrés par une porte non verrouillée.

Les députés recherchaient le suspect après l’avoir identifié à partir d’une vidéo de sécurité comme un cambrioleur dans un magasin Dollar General à Poinciana, en Floride, où plusieurs articles avaient été volés plus tôt dans la journée, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. Poinciana se trouve à environ 55 kilomètres au sud d’Orlando.

Tout en parlant aux députés, la suspecte leur a dit qu’elle avait appelé le 911 dans le but de demander aux forces de l’ordre de les aider à déplacer leurs biens de la maison qu’ils cambriolaient. Ils voulaient également se rendre à l’aéroport afin de pouvoir passer le week-end à New York, a déclaré le bureau du shérif.

“Les députés les ont aidés avec leurs affaires et les ont emmenés, mais ce n’était pas à l’aéroport … c’était au Polk Pokey”, a déclaré le bureau du shérif dans un message sur Facebook. « Et ils sont les bienvenus pour y rester tout le week-end. Le Polk Pokey est bien meilleur que New York de toute façon.

Le suspect a été accusé de cambriolage et de vol lié au magasin et également de cambriolage d’une résidence. La suspecte a été accusée de cambriolage d’une résidence, selon le bureau du shérif.

The Associated Press