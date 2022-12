Shérif : 6 morts présumés dans l’incendie d’une maison dans le Tennessee

CROSSVILLE, Tenn. (AP) – Les autorités pensent que six personnes ont été tuées dans un incendie de maison tôt le matin dans le Tennessee lundi.

Les pompiers du comté de Cumberland ont répondu pour trouver la maison de Crossville entièrement engloutie par les flammes, selon une déclaration du sergent du département du shérif du comté de Cumberland. a déclaré Gary Howard. Les responsables pensent que quatre adultes et deux enfants ont été tués dans l’incendie, a déclaré Howard.

Les autorités ont déclaré qu’elles devaient identifier officiellement les victimes et informer les membres de leur famille avant de divulguer des détails supplémentaires sur les victimes.

Aucun acte criminel n’est suspecté dans l’incendie, indique le communiqué. Plusieurs autres agences ont également répondu et étaient sur les lieux pour enquêter, notamment la Cumberland County Emergency Management Agency, le Tennessee Bureau of Investigation et la Cumberland County Rescue Squad.

“Le shérif Casey Cox aimerait demander à tout le monde de bien vouloir garder cette famille dans vos prières”, a déclaré Howard. “C’est un événement horrible et une perte tragique pour notre communauté.”

The Associated Press